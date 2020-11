Raed Arafat a anunţat o unitate mobilă de Terapie Intensivă la Timişoara. Va ajunge miercuri

”Noi am ajuns, în ultima perioadă, să mutăm personal pacienţii de la o secţie care nu are terapie intensivă în unitatea de primiri urgenţe unde am asigurat locuri cu ventilator, până găsim loc în terapie intensivă. (...) Există soluţii de urgenţă care pot fi rezolvate şi local, dar şi pe plan larg dacă se apelează la Centrul naţional de conducere”, a afirmat Raed Arafat marţi seară, la Digi 24.

Raed Arafat a precizat faătul că unitatea mobilă va fi montată în curtea Spitalului Municipal din Timișoara. Medicul a evitat să comenteze declarațiile medicului Virgil Musta conform cărora pacienții cu forme grave au ajuns să moară din cauză că nu s-au găsit locuri la ATI pentru ei.

”Nu pot să discut ce a comentat altă persoană fără să discut eu ea. Eu nu am discutat cu doctorul Musta deloc, aşa că nu stau să comentez ce a zis şi care era povestea reală, dar am văzut cele două declaraţii astăzi şi concluzia este că poate comunicarea să fie mult mai bună. Când există astfel de probleme trebuie căutaţi cei care răspund. De exemplu, la Timişoara este coordonatorul zonal de terapie intensivă doctorul Săndesc. El, de exemplu, chiar dacă nu e contactat Centrul naţional de conducere care e sub DSU, poate fi contactat coordonatorul zonal de terapie intensivă să să găsească o soluţie imediată. Soluţiile imediate sunt unităţile de primiri urgenţe care au capacitate de ventilaţie şi pot fi folosite temporar până se găsesc locuri de terapie intensivă”, a adăugat secretarul de stat sin Ministerul de Interne.

Arafat a explicat faptul că spitalele care nu mai au locuti pentru pacienții COVID pot apela la Centrul Național de Coordonare sau la Centrele Județene.