Raed Arafat s-a săturat de România. "Încerc să înţeleg nişte lucruri, că există nişte interese în spate"

Raed Arafat a vorbit la România TV despre presiunea la care este supus în ultima perioadă, când i se cere din mai multe părţi să-şi dea demisia. Şeful DSU nu ştie dacă plecarea sa este dorită din interse politice sau economice.

"Credeţi-mă că nu ştiu. Cred că sunt alţii care trebuie să analizeze acest lucru. Eu cred că pentru România în acest moment nu este Arafat cel important. Nu vorbim de Arafat, vorbim de un sistem de urgenţă foarte bine pus la punct, indiferent de ceea ce spune unul şi altul, cu imperfecţiuni. Trebuie adus la un nivel mult mai bun", a spus Raed Arafat la România TV.

Raed Arafat a precizat că lui nu îi este frică de auditul pe care ministrul Marcel Vela l-a ordonat pentru că el însuși a cerut, de-a lungul anilor, mai multe astfel de controale.

"Încerc să înțeleg niște lucruri, că există niște interese în spate. Eu am fost mereu ținta unor atacuri. Nu e victimizare, e realitatea. Să nu creadă vreunul, vreodată, că nouă ne este frică să fim auditați. Eu am cerut, în trecut, audituri din alte părți. Am cerut audit din SUA, am fost auditați tehnic, nu financiar, eu nu sunt ordonator de credite. Am avut audituri din Finlanda, Franța. Noi suntem structură fără personalitate juridică. Eu nu pot să spun cuiva ca să câștige cineva o licitație, pentru că poate să mi se facă dosar și să ajung la DNA. Noi nu ne-am ascuns, am cerut să fim auditați. Noi am fost controlați de Curtea Conturi. Eu nu am o comunicare politică. Eu nu sunt membru de partid, am apărut pe afișele tuturor partidelor, cu excepția UDMR. Eu nu sunt etern, nu sunt bătut în cuie, pot fi schimbat, dar cineva să își asume. Eu nu am nimic nici cu ministrul, nici cu premierul", a declarat Raed Arafat.

Întrebat dacă sistemul se poate perfecţiona şi fără el, Raed Arafat a răspuns: "Poate să mă dea afară cine doreşte şi să mă înlocuiască. Am zis clar, dacă se doreşte să plec, trebuie asumat de cineva să mă dea afară. Eu plec. Fac doar o conferinţă de presă şi arăt unde era sistemul, unde a ajuns sistemul şi ce urma să se facă. După care, cine preia nu are decât să demonstreze că face şi mai bine. Să nu creadă cineva că sunt bătut în cuie. În niciun caz".

După ce acum câteva zile a afirmat că va pleca din țară dacă va fi demis, Raed Arafat a fost întrebat dacă își menține decizia.

"Asta nu a fost o amenințare cu plecatul din țară. Atunci când cineva își termină drumul undeva, este normal să analizeze ce poate să facă mai departe. Decizia mea, că probabil voi putea face mai multe la alt nivel, în altă țară, este normal. Aici pot să fac în continuare pentru că o fac cu toată plăcerea," a spus Raed Arafat.

Raed Arafat a declarat zilele trecute că nu va demisiona din funcție, în ciuda atacurilor din ultima perioadă, mai ales după apariția filmului privind prima intervenție la Colectiv.