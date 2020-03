Raed Arafat, reacţie dură în urma unui articol din presă: Pe unii îi mănâncă degetele să critice

Șeful DSU, Raed Arafat susține că era de așteptat să există critici și acuzații nefondate în cazul coronavirusului.

”Era de asteptat ca vom avea critici si acuzatii nefondate in in cazul COVID 19. Pe unii le mananca degetele sa scrie si sa critice chiar daca nu au verificat si nu au inteles despre ce scriu. In final este dreptul fiecaruia sa critice iar de cand in cand noi vom explica unele aspecte care nu sunt prezentate corect din punctul nostru de vedere” , a precizat acesta.

Raed Arafat a reacționat în urma unui articol în care s-a scris faptul că pompierii, UPU-SMURD și serviciile de ambulanță au primit echipamente de protecție în detrimentul medicilor și asistenților.

”Articolul, din care am afisat un extras articolul atinge subiectul luarii deciziilor in cadrul situatiilor de urgenta, unde autoarea considera, din ce inteleg, ca o singura persoana ia toate deciziile in privinta distribuirii echipamentelor de protectie si ca acest lucru duce la favorizarea sectorului pe care il coordonez fata de restul sectorului medical. In articolul scris ieri, autoarea insinueaza ca pompierii, UPU-SMURD si serviciile de ambulanta au primit echipamente de protectie in detrimentul medicilor si asistentilor de la spitale, de parca medicii de la UPU lucreaza pe luna si pompierii merg cu echipamentele de protectie medicala sa stinga focul si nu sa transporte pacientii catre spitale”

Raed Arafat susține că toate eforturile autorităților se îndreaptă spre găsirea de echipamente pe care să le achiționeze de pe o piață goală.

”Ce nu intelege autoarea insa este faptul ca toate eforturile noastre sunt concentrate la acest moment pentru a gasi echipamente pe care sa le achizitionam de pe o piata care este aproape goala, si unde specula si santajul au ajuns la nivel fara precedent, acestea fiind practicate chiar si la nivel producatorilor, nu numai al ditribuitorilor, indiferent de calitatea cumparatorului”.

”Pentru a o linisti pe doamna Radulescu, am sa dau unele cifre recente:

Din 80.000 masti FFP2/FFP3 achizitionate din Germania, 100.000 Masti FFP2/FFP3 achizitionate din Turcia si aduse in tara de Fortele Aeriene Romane si din 200.000 de combinizoane achizitionate din Corea de Sud si aduse cu sprijinul MAN de doua avioane militare NATO apartinand bazei PAPA pentru transport strategic, structurile de urgenta respectiv paramedicii SMURD, personalul medical din UPU si personalul serviciilor de ambulanta, care sunt structuri de prima linie in aceasta situatie, au primit intre 30-35% din cantitatea totala, restul fiind distribuit catre DSP-uri si spitale.

Ca sa dau un exemplu concret,de comun acord cu Ministerul Sanatatii, din cele 80.000 masti, 30.000 au fost distribuite structurilor de urgenta si 50.000 au fost distribuite catre structurile DSP si cele spitalicesti, tinta principala fiind sectiile de infectioase si de terapie intensiva.

Toate distribuirile se fac de o echipa integrata iar subsemnatul semneaza dispozitia de distribuire conform OUG 11/2020, ce nu inseamna ca distribuirea s-a facut de mine personal favorizand unii in detrimentul altora.

Ce ma mira insa este faptul ca entitati media renumite permit astfel de dezinformari sa fie propagate sub sigla lor intr-o perioada in care ele pot avea impact negativ inducand nemultumiri in randul personalului care se confrunta in continuare cu penuria echipamentelor de protectie chiar daca situatia s-a imbunatatit dupa ultimele achizitii. Sa nu uitam ca pe langa ce distribuim prin DSU-IGSU, mai sunt si alte achizitii realizate de Unifarm care sunt destinate aproape exclusiv unitatilor sanitare.

Achizitiile de echipamente de protectie vor continua si in urmatoarea perioada, saptamana ce vine fiind asteptate noi cantitati de combinizoane si masti FFP2/FFP3 pe langa ce mai aduce Unifarm.”, scrie Raed Arafat.