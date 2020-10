Rafila, după ce s-au înregistrat peste 3000 de cazuri de COVID: Deocamdată nu avem niciun motiv să credem că trendul se va opri

"Ne aflam pe un trend crescator in ultima saptamana. Deocamdata nu avem niciun motiv sa credem ca acest trend se va opri. Este evident ca se intampla in toata Europa o crestere. Intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem este daca sistemul de sanatate din Romania este pregatit pentru o astfel de crestere a cazurilor.

Mă uit la un alt indicator, la incidenta cumulata in ultimilele 14 zile. Noi avem undeva la 130 de cazuri la 100 de mii de locuitori. În jurul datei de 1 iulie aveam 12-14, cazuri. Numărul de cazuri s-a marit de 10 ori. Am avut o crestere lenta dar constanta. In ultimele saptamani am asistat la cateva schimbari majore: terminarea concediilor, reluarea activitaţilor economice, inceperea scolii, alegerile. În momentul de fata rata de transmitere este supraunitară, adica daca o persoană infecteaza mai multe persoane.

Lucrul asta nu s-a intamplat din cauza nerespectării regulilor. Au fost niste imagini de ieri in care erau multe persoane inchesuite la metrou. Masca face si ea ce poate. Distantarea este mai importantă decat masca.

Testarea masiva a oamenilor sanatosi nu rezolvă problema. Trebuie identificata persoana infectata si testate toate persoanele din jurul ei. Multe dintre directiile de sanatate sunt depasite.

Am avut aceasta vara la dispozitie si primul lucru care ar fi trebuit sa constituie o preocupare era inatarirea sistemului de sanatate publica. Se astepta la nivelul Uniunii Europene ca in toamna sa avem o crestere a cazurilor, ceea ce s-a si intamplat", a declarat Alexandru Rafila la România TV.

Referitor la vaccinul anti-covid, Alexandru Rafila a precizat că va pătrunde pe piaţă atunci când va fi autorizat de Agenţia Mondială a Medicamentului.

"Vaccinul va patrunde pe piata in momentul in care va fi autorizat de Agentia Mondiala a Medicamentului. Discutam de un vaccin sensibil la variatiile de temperatura. Nu se poate depozita. El se transporta in cutii cu gheata carbonica, dupa care se poate refrigera maxim 10 zile.

Se fac cel putin 2 doze de vaccin la un interval de timp", a mai spus Rafila.

Reamintim că Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat 3130 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, la 30.191 de teste. La Terapie Intensivă sunt internaţi în prezent 607 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus. De asemenea, 44 persoane infectate cu coronavirus au murit.