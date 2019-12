Raluca Bădulescu, în costum de baie după ce a slăbit 70 kg. De ruşine, nu face plajă în România FOTO

Raluca Bădulescu a reușit să ajungă la jumătatea greutății inițiale, iar acum se poate mândri cu o talie impecabilă. Transformarea spectaculoasă a venit ănsă şi cu lăsarea pielii, fiind nevoie de timp pentru ca totul să revină la normalitate.

"Nu am niciun regret! Mi s-a schimbat viaţa, în sensul că pot purta haine frumoase şi în sensul că sunt foarte sănătoasă. Am analizele foarte bune. Înainte aveam ficatul acoperit în proporţie de 30% în grăsime", a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu nu a pierdut doar foarte multe kilograme. La ce a trebuit să renunţe FOTO

După ce a slăbit 70 de kg, iar jurata "Bravo, ai stil!" pare că a descoperit secretul cu ajutorul căruia să-şi satisfacă toate poftele culinare, fără a avea însă probleme cu greutatea.

"M-am cantarit, da, cum sa nu. M-am mentinut. Am tot 57 de kilograme, cat aveam in decembrie, inainte de Craciun. Mi-a iesit si de aceasta data. Am mancat de 20 de ori pe zi, tot ce am vrut, dar in cantitati foarte mici. Mama mi-a pregatit un tort numai pentru mine. Am avut tortul meu, dar am mancat 2-3 lingurite din el de cateva ori pe zi. Regula mea e simpla: mananci ce vrei, dar foarte putin. Vrei sarmale? Poftim o sarma si cu asta basta – asta e prima ta masa! Vrei tort, mananci tort cateva lingurite si gata, pa, la revedere – ai bifezi a doua masa! Adica nu te asezi la masa si mananci felul 1, felul 2, felul 13, ciugulesti din ce vrei cate putin. Am avut si eu temerea asta sa nu cumva sa iau in greutate, dar de fiecare data cand mancam mai mult, a doua zi o lasam mai moale", a declarat Raluca Badulescu.