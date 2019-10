Articol publicat in: Politica

Raluca Turcan: "Dăncilă a călcat în picioare aşteptările unei ţări. Mii de recidivişti eliberaţi de Dragnea seamănă teroare în România"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Raluca Turcan, lider PNL, a declarat de la tribuna Parlamentului, înaintea votului pentru moţiunea de cenzură, că Guvernul Dăncilă este unul nelegitim. Raluca Turcan consideră că Viorica Dăncilă ocupă abuziv scaunul de la Palatul Victoria. "Cred cu tărie că azi ne adresăm pentru ultima oară unui premier nelegitim care a călcat în picioare așteptările unei țări întregi de a merge spre Europa, și nu spre anii 90. Toți cei amenințați aveți posibilitatea să ieșiți din această stare creată de cea care a fost prizoniera unui condamnat, Liviu Dragnea. Mii de recidiviști eliberați de Dăncilă, Dragnea și Iordache seamănă teroare în România. În momentul ieșirii ALDE de la guvernare aveați obligația să veniți în Parlament pentru un vot de încredere. De facto și de jure, doamna Dăncilă nu mai e premier, ci o persoană particulară care ocupă abuziv fotoliul de la Palatul Victoria", a declarat Raluca Turcan de la tribuna Parlamentului. Liderul PNL susţine că actuala guvernare a izolat România faţă de parte internaționali. "Această guvernare este momentul de față izolată de partenerii internaționali, respinsă de propria majoritate guvernamentală. V-ați încuiat în Palatul Victoria și mințiți și dezinformați, folosiți bugetul public în interes personal. Aici, de la acest microfon, ați mințit și dezinformat", a completat Turcan. Victor Ponta: "DragNea a fost un om foarte rău, a pus-o premier. Avem toţi datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria" "Niciun guvern PNL nu va tăia nimic de la oamenii cinstiți și muncitori din România. Responsabilitatea situației dramatice în care suntem e a PSD. Președintele Iohannis a făcut tot ce a putut pentru a opri abuzurile. Toate creșterile de care faceți atât tam-tam au fost mâncate de creșterile de prețuri. Viorica Dăncilă s-a pus singură în situația de a avea jumătate de guvern de fantome. Dintr-o țară prost guvernată am ajuns o țară neguvernată. Din păcate, factura o plătesc românii", a explicat Raluca Turcan. Turcan consideră că fărădelegea este la putere în România. "Infractorii din toată țara au înțeles că fărădelegea este la putere în România. Interlopii au prins curaj, vedem complicități între interlopi și poliție în județele roșii. Iar dumneavoastră patronați acest sistem care parazitează România și o lasă fără apărare în fața infractorilor (...) Acest guvern a fost generos cu clientela de tăietori de frunze la câini", a afirmat Raluca Turcan. "Moțiunea de cenzură merită votată cu DA, ca o minimă obligație față de români, pentru salvarea României. Altfel, dăm mesajul că singura regulă e de fapt lipsa regulilor și că în politică e permis să nu ai principii, să trăiești în dezonoare, anarhie. E cea mai puternică și necesară moțiune din ultimii 27 de ani. Astăzi, 10 a 10-a începând cu ora 10 guvernul Dăncilă poate deveni istorie", a conchis Turcan. Camerele Parlamentului s-au reunit, joi dimineață, pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, iniţiată de 237 deputaţi şi senatori. Ambele tabere, Opoziția și Puterea, se arată încrezătoare în rezultatul votului, însă negocierile pentru atragerea fiecărui parlamentar într-o tabără sau alta nu s-au oprit nicio clipă. Pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, moțiunea are nevoie de 233 de voturi. Moţiune de cenzură. Ziua adevărului pentru Guvernul Dăncilă. UPDATE: ultimele detalii din ambele tabere VIDEO Calculele pentru moţiune sunt extrem de complicate și niciuna din tabere nu are victoria asigurată. Dovadă stau discuțiile continue și presiunile pe care fiecare parte le acuză din partea celeilalte. Se promit funcții, posturi, bani sau acces la bani. Au fost informații pe surse că miniștrii Cabinetului Dăncilă au fost autorizați să negocieze orice cu parlamentarii opoziției, numai să-i convingă să nu voteze moțiunea. Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, susţine că social-democraţii care vor vota joi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului se vor compromite politic şi nu vor fi iertaţi dacă vor trăda "partidul care i-a adus în Parlament". Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Parlament, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi a spus că oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota în favoarea moţiunii. "Nu, nu am emoţii. Moţiunea nu va trece",a declarat premierul. "Eu cred că acest lucru îi va compromite din punct de vedere politic, dacă fac acest lucru, mai ales având în vedere semnalele primite din teritoriu. Cred că nimeni, nu este vorba de membrii partidului sau de parlamentari, nimeni nu-i va ierta dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut, i-a adus în Parlamentul României", a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentului, înaintea dezbaterii şi votului pe moţiunea de cenzură, întrebată cu privire la eventuala situaţie în care social-democraţi vor vota împotriva Guvernului. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay