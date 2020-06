Rămăşiţe umane, găsite pe stradă în Bacău. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Poliția Bacău face verificări pentru a stabili de unde provin rămăşiţele umane găsite pe stradă. Din primele informaţii, rămăşiţele provin de la un bărbat.

"La data de 04 iunie a.c., in jurul orei 11.30, politistii bacauani au fost sesizati de catre un localnic de 72 de ani, despre faptul ca, in dreptul unui imobil de pe strada Cornisa se afla un cadavru. Echipa complexa, formata din politisti criminalisti, de investigatii criminale si de ordine publica au inceput imediat verificarile in acest caz. Cadavrul unui barbat a fost transportat la morga in vederea efectuarii autopsiei. Se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa", au precizat reprezentanţii IPJ Bacău, citaţi de zdbc.ro.