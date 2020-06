Ramona Gabor, mesaj sfâşietor după moartea tatălui său. De ce n-a ajuns la înmormântare

Ramona Gabor a precizat că din cauza restricțiilor impuse de pandemie nu a putut ajunge la înmormântarea părintelui său.

Ultima dorinţă a lui Emil Gabor de pe patul de moarte. Ţi se frânge inima!

"Eu și surorile mele vrem sa mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere in acest moment greu prin care trecem. Trecerea iubitului nostru tata in neființa ne-a luat prin surprindere iar, faptul ca atât eu cât și Monica, nu am putut ajunge la înmormântare din cauza restricțiilor de călătorie datorata virusului Covid-19 , face aceste zile cu atât mai grele. Ne bucurăm că sora noastră, Alina, dar și rudele și prietenii noștri de familie, au fost alături de el pana in ultimul moment. Ne rugam in fiecare zi atât pentru el, cât și pentru mama noastră și credem ca ei ne vor lumina calea de acolo de sus. Evident, moartea tatălui nostru ne afectează însă, ne dorim sa trecem prin aceasta tragedie în familie și alături de cei apropiați noua. Va rugam și va mulțumim in avans pentru respectarea intimității . Dumnezeu sa îl odihneasca in pace!", a scris Ramona Gabor pe Facebook.

Doliu în showbiz! Emil Gabor a murit. Fiicele lui, Monica şi Ramona, nu au participat la înmormântare

Emil Gabor a făcut un infarct în casa în care locuia alături de altcineva. Bărbatul a murit în urmă cu două zile, iar vineri a avut loc înmormântarea. Persoanele care l-au condus pe ultimul drum au fost fiica de la Bacău și sora lui.