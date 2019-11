Rareş Bogdan a răbufnit pe facebook: Istoria vă va arunca la gunoi. A nu susţine Guvernul PNL înseamnă să o laşi la butoane pe Dăncilă

"Victor Ponta îl cataloghează drept trădător și vânzator pe Tudose pentru că a anunțat că susține învestirea Guvernului Orban. Cred că trădare înseamnă altceva în cazul de față. A nu susține Guvernul Orban înseamnă să o lași la butoane pe Dăncilă, care conduce un guvern antinațional, incompetent, periculos pentru români. Să înșeli aspirațiile românilor înseamnă trădare, mister! Să te conduci după interesul mărunt, după calculele izvorâte din dorința de putere personală, ignorând faptul că România cade este adevărata trădare! Domnilor, este un moment crucial în care, dacă tranzacționați interesul național, istoria vă va arunca la gunoi! Țineți minte ce vă spun și luați aminte la ce pățește PSD pentru că s-a pus la dispoziția unui ins fără conștiință! Acum se văd bărbații, în astfel de momente! Nu fiți ticăloși cu poporul acesta, că nu mai suportă multe!”, a precizat Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Guvernul Orban. Ce se întâmplă după votul Parlamentului

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, îi reproşează europarlamentarului Mihai Tudose că "a descoperit grija faţă de guvernare", după ce acesta din urmă a adresat un apel către colegii săi de partid, dar şi din alte formaţiuni politice parlamentare, să voteze Cabinetul Orban.



"Dacă vă puneaţi întrebarea cine este 'negociatorul' cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista Pro România! E bine că măcar separăm apele, dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea şi l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin Bucureşti! Şi tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României şi a plecat imediat la Bruxelles pentru cinci ani cu voturile noastre", a scris Ponta, luni, pe Facebook.