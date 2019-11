Rareş Bogdan a sărit la gâtul consilierilor generali ai Capitalei. Replica liberalului Ciucu: Nu-i frumos, pentru că tu ştii asta

"Ce-i porcăria asta, doamna Firea? Cum e posibil să nu aibă oamenii din București căldură și apă caldă de trei săptămâni?? Mai rămâne să le tăiați curentul și întoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! După 30 de ani, oamenii stau iar în frig? Vă lăudați cu cel mai mare târg de Crăciun din Europa, cu buget de 1 milion de euro, în timp ce pensionari și bebeluși îngheață în case! Doamne ferește de ce-i mai rău! Ați promis că bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și apa caldă, păi ce faceți doamna Firea, e încă o minciună marca PSD? Iar primarii de la sectoarele 1, 2, 3 și 5 cu ce se ocupă?? Aloo, vă bateți joc de oameni?



Alooo, stimați consilieri generali ai Capitalei, de toate culorile, ce faceți, dormiți?



Cer analizarea de urgență atât a acestei crize! Totodată, cer aleșilor PNL și șefilor organizației București și de sectoare să se implice imediat în rezolvarea situației! Gata, a trecut campania electorală, gata cu euforia, bucureștenii v-au dat votul și așteaptă să nu-i dezamăgiți! Nu vă jucați cu nervii lor!", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.



Prim-vicepreşedintele PNL a fost rapid contrat de Ciprian Ciucu, consilier general în Bucureşti şi preşedinte PNL Sector 6, care şi-a anunţat deja dorinţa de a fi candidatul liberalilor la Primăria Capitalei.



"Pe bune, Rareș Bogdan, mie îmi spui ca dorm în Consiliul General? Pfff... Păi eu am făcut opoziție adevărată, nu mimată, în CGMB încă de a doua zi după ce Firea a devenit primar. Pentru că știu cine este și a cui este. Nu-i frumos, pentru că tu știi asta, nț, nț, nț...



Pe când aduceam eu repetat și insistent situația de la RADET in atenția mass-media... Well, mă opresc aici", scrie Ciucu pe Facebook.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că, în noaptea de marţi spre miercuri, va fi reluată livrarea agentului termic către locuitorii care sunt racordaţi la CET Grozăveşti, unde a apărut în ultimele două zile o avarie. "Începând din această seară, şi avaria pe care a avut-o CET Grozăveşti care aparţine ELCEN, deci Ministerului Energiei, va fi finalizată, astfel încât, începând din această noapte, nu vor mai fi probleme cu livrarea agentului termic în Capitală”, a afirmat primarul general al Capitalei.