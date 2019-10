Articol publicat in: Politica

Rareş Bogdan acuză PSD că mituieşte parlamentari ca să nu voteze moţiunea

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Rareș Bogdan acuză PSD că îi cumpără pe parlamentari ca să nu voteze moțiunea de cenzură. Liderul PNL spune că s-a întâlnit cu doi parlamentari, unul dintr-un partid de dreapta, celălalt dintr-un partid de stânga, pentru a discuta, însă aceștia „preferă banii”. „Nu mai sunt bani nici pentru hârtie de scris, dar promit miliarde ca parlamentarii să nu dezerteze. Este absolut incalificabil ceea ce fac și vă spune un om care, la rugămintea președintelui Ludovic Orban, m-am întâlnit cu doi dintre ei acum, înainte de a veni în sală. Mi-e rușine, dar o să le spun mâine ce am de spus, pentru că unul vine de la un partid de dreapta, iar celălalt dintr-un partid de stânga. Preferă banii decât să participe la salvarea României”, a declarat Rareș Bogdan miercuri, la reuniunea liberalilor din București și Ilfov. Liderii organizaţiilor PNL Bucureşti-Ilfov s-au reunit miercuri la Romexpo, în cadrul unei adunări regionale a partidului la care sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de membri şi simpatizanţi. Preşedintele Klaus Iohannis este invitat de onoare. Citește și: Klaus Iohannis: PSD a intat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii. Îmi doresc foarte mult ca moţiunea să treacă VIDEO loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay