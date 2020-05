Rareş Bogdan, atac la consilierul lui Orban: Eu nu am venit la guvernare ca Glăvan să ia 15.000 de lei şi şapte CA

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, a lansat, la B1TV, un atac dur la adresa lui Bogdan Glăvan, consilier al premierului Ludovic Orban, după ce acesta ar fi fost surprins pe o înregistrare spunând că nu este interesat să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu la Fondul de Garantare şi că doreşte doar să îşi încaseze salariul de 15.000 de lei pe lună.

“Vă doresc să nu fiţi niciodată în situaţia mea, pentru că eu trebuie să răspund pentru tot felul de imbecili, care fac tot felul de cretinisme, pentru tot felul de indivizi... dacă vrei să iei 15.000 lei, stai mă acasă. Că nu am venit la guvernare, nu am alergat ca nebunul un an de zile în toată ţara şi nu am dormit patru ore pe noapte ca să iei tu salariu de 15.000 lei. Eu am alergat pentru PNL şi alerg pentru PNL alături de 240.000 membri, nu ca dl Glăvan sau alţi maimuţoi să îşi ia Consiliu de Administraţie sau să spună că el a venit la guvernare ca să ia un salariu de 15000 lei. Asta chiar mă scoate din sărite”, a susţinut Rareş Bogdan,

Rareş Bogdan, reacţie dură după demisia lui Ioan Buda. "A periclitat imaginea României şi a creat o situaţie de tensiune"

Mai mult, europarlamentarul liberal a subliniat că el nu a intrat în politică pentru ca Glăvan sa “să ia 15.000 de lei şi şapte consilii de administraţie”, adăugând că nu a avut până acum de a face cu niciun fel de numire politică.

“Pentru că nu am pus niciun om în vreun Consiliu de Administraţie, nu am niciun Consiliu de Administraţie, nu mă interesează să numesc vreun om în Consiliu de Administraţie şi nici să numesc oameni care să spună, dacă chiar e aşa, că a venit la guvernare ca să ia 15.000 de lei. Mi se pare aberant. Ştii ce greu e să răspunzi pentru aceşti glăveni când eşti de bună credinţă şi vrei ca ţara să se schimbe? Sunt într-o situaţie în care îmi vine să ies public şi să spun mai multe decât spun, pentru că eu nu am venit la guvernare ca Glăvan să ia 15.000 lei şi şapte consilii de administraţie”, a explicat Rareş Bogdan.

De partea sa, Glăvan a susţinut, luni, pe pagina de Facebook, că există unele persoane care “proferează” minciuni despre el, afirmând că ar câştiga mulţi bani la stat fără a-i merita.

“Aseară, la un post tv, câţiva jurnalişti/formatori de opinie/politicieni au proferat minciuni despre mine. Persoane cu care am avut o relaţie decentă, care în trecut m-au invitat în emisiunile lor să povestim despre economie, recurg la atacuri la persoană gratuite, inventând pur şi simplu fapte şi punându-mi-le în cârcă. Dacă ţineau să-mi reproşeze ceva, puteau să mă sune, puteau să mă întrebe, dar nu au făcut asta. Pe scurt şi într-un limbaj civilizat, au spus despre mine că încasez mulţi bani de la stat fără să fac nimic, rostogolind o bârfă care circulă deja într-un articol calomnios. Se pare că, într-adevăr, activitatea mea deranjează foarte multă lume. Lume bine înfiptă. Sunt dezamăgit, totuşi, că din învinuirile aduse a dispărut acuzaţia principală, cea mai gravă dintre toate: acuzaţia de concubinaj. A dispărut la fel de brusc pe cât a apărut. Cum este posibil, aşa ceva?! Ca tocmai acuzaţia asta suculentă, rezultatul unor demersuri jurnalistice de mare calitate, să dispară? Oare ce s-o fi întâmplat?”, a precizat consilierul.