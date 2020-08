Rareş Bogdan: "Cei din PSD nu au nicio şansă să dărâme Guvernul Orban. E doar un joc de imagine"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susţine că PSD nu are "nicio şansă" să dărâme Guvernul condus de Ludovic Orban prin moţiunea de cenzură care a fost depusă luni de social-democraţi în Parlalment. Prim vicepreşedintele PNL afirmă că Ludovic Orban va rămâne la conducerea Executivului pe motiv că PSD nu mai are şanase să-şi îmbunătăţească imaginea pe care o are în ochii electoratului.