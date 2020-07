Rareş Bogdan, despre negocierile dintre PNL şi USR-PLUS. "Suntem fratele mai mare, bădiile care înţeleg tânărul mai zvăpăiat"

"Suntem obligaţi. Am promis bucureştenilor că vom scăpa Capitala de PSD, de cea mai slabă adminsitraţie. Suntem obligaţi noi, liberalii. Am cedat extrem de mult, am fost extrem de raţionali. Am avut două personalităţi care aveau cotă mai mare decât Nicuşor Dan. Nicuşor Dan a fost ideea noastră, a liberalilor.

Ideea a fost una singură candidaţi comuni ca să nu ne trezim cu Tudorache, Mutu, Băluţă să mai fie primari în continuare", a declarat Rareş Bodgan la Digi24.

Europarlamentarul liberal a explicat că PNL au făcut numeroase concesii în negocierile purtate cu Alianţa USR-PLUS.

"PNL a acceptat, deşi are un scor dublu faţă de USR, să împărţim (sectoarele) 3 la 3. Iniţial, s-a împărţit de la 4 secto are pentru PNL. Cei de la USR au respins o alianţă cu PMP. Liberalii veneau cu două sectoare din şase.

De asemenea, Rareş Bogdan spune că e convins că Nicuşor Dan va câştiga Primăria Generală, însă nu dă aceleaşi şanse candidaţilor la Primăriile de sector dacă vor "merge singuri".

"Ne dorim victoria pentru Dreapta în Capitală. Cei de la USR-PLUS au venit cu o nouă condiţionalitate: nu îl acceptăm pe Cristi Popescu la sectorul 2. Nu riscăm să pierdem sectorul 2 doar dintr-o încăpăţânare. După sectorul 2 a venit o nouă condiţionalitate - sectorul 5. Nu acceptau candidatul nostru. Singurul candidat pe care-l acceptau a fost la sectorul 6.

Ne considerăm fratele mai mare. Bădiile în această alianţă care înţeleg tânărul mai zvăpăiat", a afirmat Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan: "Traian Băsescu se încălzeşte, se pregăteşte să intre în luptă"

Prim vicepreşedintele PNL afirmă că "nu e momentul reproşurilor", ci "momentul în care trebuie să strângem rândurile".

"Dacă mai apare şi Traian Băsescu care se încălzeşte, pregătindu-se să intre în luptă, voturile dreptei se vor fragmenta şi mai mult. Scopul final e să recâştigăm Capitala. Nu putem să-l lăsăm pe Nicuşor Dan singur.

Consider că putem găsi soluţii pentru fiecare sector", a spus Rareş Bogdan, conform sursei citate.

Întrebat cum îşi explică încrederea de care au parte atât primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, cât şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, Rareş Bogdan a pus acest lucru pe seama lipsei unei "opoziţii adevărate şi puternice".

"Pe mine mă şochează scorul acestor domni. E cumva ciudat. Pe mine mă şochează scorul doamnei Firea la cât de puţine a făcut în Capitală. Bucureştiul a arătat ca un oraş complet neguvernat în aceşti patru ani de zile", a afirmat europarlamentarul liberal.