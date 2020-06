Rareş Bogdan, după ce PSD nu votează prelungirea stării de alertă. "Pot să creeze o problemă uriaşă pentru România"

În cadrul emisiunii "Ultima oră", europarlamentarul Rareş Bogdan a vorbit şi de subiectul achiziţiilor realizate în timpul stării de urgenţă şi a celei de alertă care a fost ridicat de Opoziţie.

"Îi rog şi pe domnul Ciolacu şi Corlăţean ca în cazul în care au date despre lucruri anormale legate de achiziţii să ne spună inclusiv nouă. Nu trebuie să facă dânşii plângerile la DNA, DIICOT sau Parchet. Le fac personal! Vă asigur doar că e o retorică.

Nimeni nu va proteja pe nimeni. Dacă au făcut lucruri neclare, sunt absolut convins că vom aflat prin măsuri clare din partea procurorilor, a Poliţiei economice", a declarat Rareş Bogdan la România TV.

Prim vicepreşedintele PNL a criticat decizia PSD de a nu vota în Parlament prelungirea stării de alertă.

"Revenind la toate îngrijorările din PSD, dânşii încearcă să se caţere pe o nemulţumire a unora dintre agenţii economici care exasperaţi după trei luni de restrişte vor să repornească activitatea. Sigur că şi noi vrem să-i sprijinim şi ştim ce înseamnă pentru economia românească aportul acestor oameni, acestor societăţi la PIB şi la dezvoltarea României.

Cu toate acestea, trebuie găsite soluţii de mijloc ca această repornire să nu creeze o problemă legată de pandemie.

Ar trebui toţi şi cei din PSD, să solicite ca Guvernul să vină cu legislaţia şi propunerile cât mai repede. Asta pot să înţeleg şi nu mi se pare nimic aberant în această atitutine.

Să încerce să înţeleagă că atitudinea de a arunca întreaga populaţie într-o viaţă aşa cum a fost în urmă cu trei luni, fără mască de protecţie, distanţare socială, fără anumite măsuri de protecţie, pot să creeze o problemă uriaşă pentru România", a menţionat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul liberal a explicat că "aici nu e vorba de un partid, nu e vorba despre un lider politic".

"Este vorba despre o ţară care a scăpat din pandemie cu pierderi mai puţine omeneşti decât alţii. Am avut sub 1.400 de morţi şi sub 20.000 de persoane infectate în ţară intrând 1,3 milioane, dintre care 800.000 din zone roşii. Măsurile luate din timp au fost cele care au dus la această situaţie. Să nu ne batem joc de tot ce am obţinut pentru că ar fi păcat pentru toată lumea, nu pentru un partid sau vreun lider politic", a afirmat Rareş Bogdan.