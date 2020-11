Rareş Bogdan: "Măsurile luate de guvern sunt fireşti. Nu putem suspenda nici democraţia, nici economia"

Rareş Bogdan a discutat şi problema negaţionismului din România, în ce priveşte pandemia, şi a pus numărul mare de sceptici pe seama unui uriaş val de fake news propagat de China şi Rusia.

"Eu vin dupa 30 de zile de Bruxelles, unde situatia e ingrijoratoare, dar Franta a avut azi 50.000 de cazuri, ceea ce ar insemna, la populatia Romaniei, sa avem 15.000 si nu avem. Sunt convins ca specialistii au ales calea cea mai buna.

Sigur ca premisele nu sunt cele mai bune. Marea problema nu e numarul de paturi la ATI, saptamana asta se vor suplimenta cu 250, dar avem probleme cu oboseala cadrelor medicale si cu lipsa personalului auxiliar, nu neaparat al medicilor. Cred ca putem obtine personal medical, pentru ca specialistii spun ca, daca se muta de pe alte sectii si fac 10 zile de practica, pot activa in sectiile de ATI. Perspectivele nu sunt neaprat cele mai negre, iar daca situatia degenereaza, sunt convins ca autoritatile vor adopta cele mai bune solutii.

Am incredere in presedinte si premier, in Comitetul de Urgenta, nu pot sa spun eu la cat ar trebui decretata starea de urgenta. 62% din populatia Romaniei spune ca masurile luate de autoritati au fost cele mai bune.

Iar 54% spun ca trebuie organizate alegerile. Gradul de incredere in masurile restrictive este foarte mare si la votantii de stanga.

60% dintre romani spun ca este nevoie ca economia sa functioneze, iar 30% vorbesc depsre un lockdown. Trebuie gasit un echilibriu intre masurile restrictive si functionarea economiei. Daca va uitati la masurile din Italia, la ce s-a intamplat in Bruxelles, cu amenzi de 200 de euro pentru nepurtarea mastii, de exemplu, ne dam seama ca masurile luate de guvern sunt normale, firesti.

Eu privesc statisticile. Cercetarile spun ca in Romania inca exista 34% din populatie cu neincredere in pandemie, iar 14% sunt negationisti total.

Pe de o parte este vorba de un fake news urias dinspre China si Rusia. Manfred Weber a venit cu o propunere pentru a incerca o noua metoda de a stopa aceasta avalansa de fake news fara precedent. Noi, in Romania, am pornit de la 8% negationisti in mai si am ajuns la 14% negationisti total, iar 34% accepta teorii ale conspiratiei. Din pacate, o spun foarte responsabil, un roman din trei nu are incredere in existenta pandemiei.

Datele sunt usor ingrijoratoare.

Trebuie sa ne obisnuim, cel putin o perioada, sa traim cu acest virus. Nu putem suspenda nici democratia, nici economia.", a spus Rareş Bogdan la Digi24.

