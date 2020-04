Rareş Bogdan, MESAJ DUR: "Claritate şi fermitate, însă nu depăşirea limitelor din partea oamenilor legii"

Postarea prim vicepreşedintelui PNL vine în contextul în care, în ultimele zile, au avut loc mai multe incidente violente, iar modul de intervenţie al poliţiei a fost amplu dezbătut în spaţiul public.

"Fermitate sau ne prabusim ca Stat. Simplu si CLAR. Fara echivoc. Vreau sa vad hotarare, dar nu abuzuri! Claritate si fermitate, insa nu depasirea limitelor din partea oamenilor legii. Batranica necăjită care vindea patrunjel si lipsa datei de pe adeverinta sper sa fie greseli ale unor zelosi sau imbecili. Faptul că reprezintă niște excepții nu e o scuză. Sper că deja au fost sanctionati. Este o graniță subtire intre femitate in aplicarea legii si abuzul prin aplicarea legii in stare de urgenta. Atentie si ratiune!!

Si inca ceva: sa mai lase unii si altii textele de doi lei ca romanii sunt intoleranti si au o problema doar cu o anumita etnie! Sa fim seriosi, NU merge cu astfel de manipulari grosolane! Oricine ataca reprezentantii fortelor de ordine sau nu ii respecta pe cetatenii din jurul sau va trebui tras la raspundere! Fara complicitati si protectii ale oamenilor legii pentru unii sau altii dintre cei care au încălcat legea sau se pregatesc sa o încalce!

P.S. Am primit zeci de mesaje personale, telefoane si sute de mesaje pe Facebook sau Instagram despre ce naiba se intampla in Romania dupa valul de focare de infractiuni din ultimele două zile. Deocamdata le-am atras atentia, respectuos si cu incredere, oamenilor din domeniu, responsabililor. Deocamdata.", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

