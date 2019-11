Rareş Bogdan, atac dur pe facebook: "DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Nişte ticăloşi, contabilii mafiei pesediste"

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunţat, în direct la #romania tv#, că procurorii DNA ar trebui să vină în Guvern să vadă au lăsat în urmă cei de la PSD și consideră că Viorica Dăncilă, dar și alți foști miniștri, vor avea multe explicații de dat în fața procurorilor."

"Ce găsesc colegii mei întrece orice inchipuire, stiam ca a tratat PSD bugetul ca pe buzunarul propriu,dar nu ca au actionat ca un grup infractional organizat, de neinchiupuit", a declarat Rareş Bogdan în exclusivitate la România TV. "În momentul asta, Citu cu specialistii studiaza serios posibilitatea de a face plangerea lui Teodorovici care e un individ extrem de ticalos, contabilul mafiei pesediste. Traiti intr-o tara in care au existat doua bugete, ca-n filmele din anii cu Al Capone, asa au tinut acesti indivizii doua bugete", a mai spus Bogdan.

"Pe Budai il acuz de multa prostie sau ticalosie, sau e un individ extrem de bn intentionat dar care traieste in alt univers, prefer sa cred ca Budai cu care am avut dialoguri e naiv, nu-l acuz de ticalosie. Aceasta doamna a fost prim ministru, dirigintele unei clase de indivizi care au facut infractiuni, vreti sa spuneti ca nu au facut nimic, daca niste copii se bat se scuipa cine e vinovat? Dirigintele. Dancila a fost un diriginte de clasa care nu cred ca nu s-a stiut ce s-a intamplat. Eu, personal, cred ca au jucat soarecii pe masa. Va fi o surpriza mai mare cand aflati cifrele si ce au facut", a mai spus Bogdan.

"Alo, DNA? Guvernele PSD au pus pistolul la tâmpla României și au tras cu sete. Asta e, pe scurt, ce a găsit Florin Cîțu în visterie. Sunt cele mai grave situații pe care le-am auzit în ultimii ani. România trăiește printr-o minune, iar medicul a fost votul de la europarlamentare și faptul că președintele Iohannis și PNL au făcut totul pentru a demola Guvernul Dăncilă. Căci asta a însemnat semnalul dat după OUG 13 și 26 mai: „Scăpați-ne de PSD, să vină DNA!" Numai că este exact cum am anticipat în perioada când eram jurnalist. Au pârjolit totul, au otrăvit fântânile. Nu mă bucur că am avut dreptate, dar nenorocirea e mai mare decât cele mai pesimiste estimări. Guvernul Dăncilă a fost un criminal! În al 12-lea ceas, pacientul a fost salvat. Dar nu va fi ușor. Iată, oameni buni, de ce încearcă Dăncilă să acapareze mințile românilor cu teme false, cu scandaluri la care aprinde focul de câteva ori pe zi: se teme că va plăti penal, așa ca mentorul ei! Încearcă să abată atenția de la dezastrul lăsat. Căci nu e doar incompetență aici, e mai ales ticăloșie. Au făcut totul conștient, au tratat bugetul ca și când ar fi fost averea lor personală, iar pe cetățeni ca pe o masă de manevră. Nu există cuvinte destul de dure pentru a califica maniera în care PSD a devalizat visteria... Poate doar în codul penal. Ce a dezvăluit Florin Cîțu e de cătușe. DNA să vină să ia pe sus dubleta Dăncilă-Teodorovici! Monstruozitatea lor este incredibilă. Grețoasă de-a dreptul! Îl țineți minte pe Jabba the Hutt, din Războiul Stelelor? Așa arăta Guvernul PSD. Mai avea un pic și ne strângea de gât pe toți! Dezbatere cu interpusul unui grup infracțional organizat? Dezbatere cu un om care a girat gazarea și lovirea protestatarilor pe 10 august și i-a acuzat că au încercat să dea o lovitură de stat? Și îi acuză în continuare! Dezbatere vrea? Să se pregătească de dezbatere cu procurorii!!!", a scris Rareş Bogdan şi pe Facebook.

”Economia României, în ultimii trei de ani, a fost condusă după două bugete. Un buget a fost cel prezentat în Parlament, a existat un al doilea buget, cu informaţii reale, folosit pentru finanţarea baronilor locali. Exact metoda folostă de Al Capone, care avea un registru pentru fisc şi un registru pentru el”, a declarat ministul.

El a precizat că s-a uitat să vadă care este, de fapt, situaţia datelor reale şi că a discutat cu reprezentaţi ai Comisiei Europene şi ai organismelor financiare internaţionale. ”Cam tot ce am găsit aici a depăşit cele mai pesimiste aşteptări”, a susţinut ministrul de Finanţe. ”Situaţia reală nu era cunoscută şi nu era anticipată nici de partenerii internaţionali”, a subliniat el. Cîţu a precizat că va sesiza organele abilitate în legătură cu această situaţie.