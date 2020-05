Rareş Bogdan: "Românii au fost ţinuţi zece ore în ţarcuri la graniţa dintre Austria şi Ungaria"

Prim vicepreşedintele PNL a intrat în dialog şi cu Viorel Cataramă, care se află de douăsprezece zile în izolare, după ce a încercat să se auto-infecteze cu noul coronavirus. De asemenea, una dintre problemele cele mai dezbătute a fost cea a românilor care sunt obligaţi să se inghesuie în vămi pentru a intra în ţară.

"Eu nu fac nimanui dosar penal. Eu stiu doar ca in Romania, in doua judete au fost peste 11.000 de imbolnavirti, iar in total peste 17.000.

Cred ca daca nu erau luate masurile cerute de presedinte, ar fi fost mult mai multi. Cred ca am facut o greseala, nu am vorbit destul despre marturiile celor care au trecut prin acest calvar. Nu cred ca este o atitudine sanatoasa sa inviti romanii sa nu respecte regulile. Eu ii urez domnului Catarama multa sanatate. Probabil dansul este mai puternic, face sport, mananca sanatos, nu se lipeste boala de el. Dansul poate avea teoriile dansului, care circula masiv in spatiul public, dar eu cred ca masurile au fost cele mai bune, pentru ca altfel am fi fost mult mai rau.

Ce se intampla in vami de 72 de ore este extrem de grav. Stiu ca au suplimentat inca de sambata de la pranz. Stiu ca in prima faza s-a intamplat o chestie foarte grava la granita dintre Austria si Ungaria intre ora 12 si ora 22, in niste tarcuri, iar apoi s-a creat un singur culoar, pentru ca asa au vrut domnii de la Budapesta. Ungurii timp de 72 de ore nu ne-au permis decat culoarul Nadlac 1, iar pentru culoarul aprobat de Bruxelles, Nadlac 2, am primit aprobarea abia aseara", a declarat Rareş Bogdan.