Rareş Bogdan: "Toţi prefecţii vor fi schimbaţi în 48 de ore, au devenit nişte bâte de baseball, nişte scule politice ale baronilor"

Rareş Bogdan a răbufnit la adresa reprezentanţilor Guvernului în teritoriu. "În secunda în care vom avea guvernul valid, sper din tot sufletul să nu treacă mai mult de 48 de ore pentru a schimba toţi prefecţii şi subprefecţii. Reprezentanţii Guvernului în teritoriu trebuie să fie reprezentanţii Guvernului care a fost învestit de Parlament. Foarte mulţi dintre dintre ei sunt bâte de baseball, scule politice ale baronilor locali, ei nu au fost înalţi funcţionari, ci politruci, noi vrem specialişti, nu politruci care au pus în practică politicile aberante ale PSD. Deci, să fie clar, în 48 d eore îi schimbăm, apoi trecem la evaluarea tuturor deconcentratelor".

Rareş Bogdan anunţă că se vor face angajări pe bază de competenţe, indiferent de partidul politic, pentru că sinecurie au dictat politica de cadre, dând exemple BNR, ASF, Curtea de Conturi, companii naţionale ca Transgaz. "Sunt fătuţe care poartă nişte mape, acre merg la 12 lunea şi termină la 12 vinerea, au o mulţime de facilităţi, nu ştiu cu ce se ocupă, dar îâţi spus ce cluburi sunt deschise sâmbăta la Bucureşti. Mă voi bate pentru promoivarea oamenilor merituoşi. Brătianui şi-a ţinut în cele mai bune la şcoli la Paris, dar când a venit în ţară l-a trimis la munca de jos, la picioruld e pod al lui Anghel Saligny, nu l-a pus secretar de stat ca Mitică Buzatu sau consilier la Curtea de Conturi, ca Viorica Dăncilă. dacă îşi închipui vreunul că am ajuns la putere şi ne pormovăm amantele, sceretarele sau odraslele, primul cu care are o probleme sunt eui, şi am suficientă putere şi în partid, şi în media, ca să îl fac zob".