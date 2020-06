Rareş Bogdan: "Recomandările pentru starea de alertă nu le-au făcut politicienii, ci Arafat, Rafila, Streinu-Cercel"

"Ma raliez cu doamna Olguta Vasilescu si va spun asa. Aici nu e vorba doar despre situatia prezentata, ci la ASF, la ANR, la Transelectrica etc. NU e normal ca la o companie de stat sa fie tratati angajatii ca intr-o companie privata. Salariile la ASF sunt mai mari decat la o banca cu sute de filiale. Eu am spus sa nu facem aceleasi greseli pe care le-au facut si altii care au pierdut alegerile, pentru ca lumea vede cand se pun pile pe posturi de genul asta. Eu le spun tuturor care au facut aceste lucruri sa inceteze, pentru ca lumea s-a schimbat, lumea vede si nu mai accepta sub nici o forma.", a spus Rareş Bogdan.

Întrebat despre ritmul în care ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, se împrumută, europarlamentarul PNL a spus că aceasta nu ar fi neapărat o problemă.

"Se imprumuta domnul Citu pentru ca nu sunt bani. Problema e unde se duc banii, pentru ca daca se imprumuta pentru investitii e foarte bine. Daca banii se duc pe prime, nu e bine. Firmele alea sunt foarte profitabile, dar nu se pot da astfel de prime.",a adăugat Rareş Bogdan.

Vicepreşedintele PNL a răspuns şi întrebărilor privind deschiderea sălilor de "păcănele", în condiţiile în care restaurantele rămân deocamdată închise.

"Sunt total de acord cu reactia oamenilor, e absolut logica. Sunt 400.000 de oameni in Horeca si doar 150.000 lucreaza. Recomandarile nu au fost politice, ci au venit de la cei care pana acum erau zei, ca domnul Arafat. Cei care au luat decizia nu sunt politicienii, nici ai puterii. Domni epidemiologi, Arafat, Streinu Cercel, Rafila, Musta de la Timisoara, au facut recomandarile. Eu ma bucur ca macar s-au deschis bisericile. Am intrebat si eu de ce deschidem pacanelele si nu bisericile si restaurantele. Si mi s-a spus ca 60 de milioane de euro pe luna vin din impozitele la aceste pacanele. Nu am niciun diferend de opinie legat de pacanele, sunt sute de mii de oameni nenorociti de acestea. Daca eram in locul lui Citu, nu deschideam pacanelele. Acolo e diavolul, nu merg si nici nu o sa ma duc, eu merg la biserica.", a spus Rareş Bogdan.

