Rase de câini. Cele mai gălăgioase si cele mai tăcute rase de câini. Ce să îti alegi

De ce latra cainii?

„Latratul este modul in care cainele comunica cu lumea, insa unele animale sunt mai tacute decat altele", a punctat Gina DiNardo, secretar executive la American Kennel Club.

"Anumite rase de caini sunt, prin natura lor, mai tacute, iar altele mai vocale, insa si anumiti factori din mediu contribuie la latrat. Cainii ar putea latra la animalele pe care le vad afara, altii latra cand sunt plictisiti, cand vior atentie sau din cauza anxietatii cand se vad separati de stapani. Toti rasele de caini au nevoie de o stimulare mentala potrivita, activitate fizica si interactiuni cu oamenii asfel incat sa nu latre cand nu este necesar".

Si temperamentul individual poate juca un rol important cand este vorba de latrat, spune expertul in comportament canin, Amy Robinson.

„Poti lua doi catei din acelasi cuib si unul dintre ei va fi foarte galagios, in vreme ce celalalt va fi mai tacut, desi apartin aceleasi rase de caini", subliniaza Amy.

„Unii caini observa cu atentie imprejurimile si interactioneaza cu ceilalti patrupezi fara sa simta nevoia sa vocalizeze prea mult, in schimb altii latra in orice situatie, dorind sa fie mereu in centrul atentiei, asfel ca isi folosesc vocea sa atraga atentia asupra lor".

Mai intai vom discuta despre rase de caini care au intotdeauna „ceva de spus" (sau, daca preferati, de latrat).

Asadar iata cele mai „vorbarete" rase de caini. Cainele tau favorit face parte ele?

Rase de caini #1: Bloodhound

Bloodhound este usor de recunoscut, este un caine care apare frecvent in filmele in care politistii se afla in urmarirea unor raufacatori evadati. Este un companion dulce si usor de iubit in ciuda faptului ca improasca cu saliva peste tot. Bloodhound este renumit pentru abilitatea sa de a nu pierde urma cuiva chiar si in cele mai grele conditii. De asemenea, are un latrat extrem de sonor asa ca trebuie antrenat sa nu latre cans se plictiseste.

Rase caini #2: Yorkshire Terrier

La prima vedere pare mai degraba un caine de jucarie, insa nu trebuie uitat ca in adancul inimii sale este un adevarat terrier. Este un caine imens inchis intr-un corp micut, motiv pentru care poate fi un caine de paza. Chiar daca va fi bine antrenat Yorkshire Terrier nu va ramane niciodata tacut.

Rase de caini #3: Ciobanesc German

Este un protector natural si unul dintre cei mai populare rase la nivel mondial. Ciobanescul german este inteligent, neinfricat, atletic si are nevoie de un stapan experimentat care sa stie cum sa-i atraga atentia si sa-l dreseze. In caz contrar, ciobanescul german se va transforma intr-un animal distructiv si galagios.

