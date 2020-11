Răspunsurile hilare date de români, după ce poliţiştii i-au prins afară după ora 23:00: Mai am 500 de paşi şi mă premiază telefonul!

"Motive invocate de șoferi, pasageri sau pietoni pentru a justifica lipsa declarației sau deplasarea în afara locuinței după ora 23.00:



1. - Nu am televizor acasă. Merg la prietena mea.

- Și domnul din partea dreaptă?

- El are televizor, dar e stricat! Scrie și în declarație.



2. Am avut declarația în mână, dar n-am fost atent o secundă și am pierdut-o.



3. În declarație scrie să o completez când ies din casă. Eu de duminică nu am ajuns acasă.



4. Mă credeți că scriu urât?



5. Vreau să văd ordinul de serviciu și vă arăt și eu declarația.



6. Nu vă mint, dom`ne, recunosc... m-a dat afară din casă. Ce era să fac?



7. Eu chiar vă căutam să vă spun că nu e corect de la ora 23.00. Măcar până la 12 noaptea să avem voie.



8. Pe cuvânt că intram în casă, dar mai am exact 500 de pași și mă premiază telefonul.



9. Merg la farmacie să-mi iau un medicament.

- Vă simțiți rău?

- Nu, nu, dar ziceam să am în casă.



10. Am vrut să verific dacă vă faceți treaba! Felicitări, domnilor!



Vă reamintim că motivele justificate pentru care se poate face deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00 sunt:

- Interes profesional;

- Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

- Achiziționarea de medicamente;

- Îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități;

- Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

- Deces al unui membru al familiei.", se arată ăe pagina de Facebook a MAI.

