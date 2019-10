Răsturnare de situaţie. Dăncilă spune că Dan Nica nu a fost respins

"Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa şi ştiu că presa are un rol foarte important în statul român, dar să ştiţi că atunci când se vine în spaţiul public cu informaţii false, acest lucru nu mai oferă un grad mare de încredere. Înainte de a apărea o informaţie trebuie să există certitudinea că această informaţie este reală", a afirmat Dăncilă.



Ea a spus că unii reprezentanţi ai opoziţiei din Parlamentul European "spun orice".



"Cei din Parlamentul European din opoziţie am văzut că spun orice, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi... (...) Respect deciziei Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru", a adăugat Dăncilă.

Comisia Europeană aşteaptă o nouă propunere din partea României pentru postul de comisar european, după nominalizarea lui Dan Nica şi respingerea Rovanei Plumb, anunţă surse din cadrul executivului european, citate de Agerpres. PSD, prin vocea secretarului general Mihai Fifor, spune că nu a aflat nimic oficial.