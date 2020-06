Răsturnare de situaţie în dosarul lui Puiu Popoviciu. S-a anulat decizia de confiscare a terenului pe care se află Ikea şi Mall Băneasa

Judecătorii ÎCCJ au desfiinţat sentinţa penală dată şi au decis trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, respectiv la Curtea de Apel Bucureşti.

Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv in 2017 la 7 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita si este in acest moment la Londra.

Judecătorul Corneliu Bogdan Tudoran – cel care l-a condamnat pe Popoviciu la 9 ani de detenție, în primă instanță, la CAB, în ianuarie 2016, și cel care a emis decizia de confiscare din decembrie 2018 – s-a pensionat între timp.

Tudoran a fost pus sub acuzare pentru presupuse fapte de corupție de Secția Specială, dosarul fiind la procuroarea Mihaela Iorga Moraru, însă ancheta stagnează cu fostul judecător în calitate de suspect.

In iulie 2019 o curte de apel britanica a decis predarea lui Popoviciu, dar decizia nu a fost definitiva și se așteaptă judecarea recursului declarat de omul de afaceri.