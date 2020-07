Răsturnare de situaţie în showbiz! Andreea Bălan şi Tiberiu Argint nu formează un cuplu

După escapada de la mare, cei doi s-ar mai fi întâlnit, ar mai fi ieșit la restaurant, însă nu au format, pe parcurs, un cuplu. Cu toate acestea, persoana care a făcut dezvăluirile pentru Impact.ro nu neagă posibilitatea ca cei doi să ducă relația la un alt nivel în timp, însă, acum, nu dau semne.

"De-abia se cunoscuseră, a fost o escapadă. Nu formează un cuplu. Mai țin legătura, mai ies la un restaurant, dar în niciun caz nu sunt iubiți. Însă nici unul nu neagă pentru că amândurora le convine această situație.

Andreea pentru a demonstra tuturor că a trecut peste despărțirea de fostul soț, iar Tiberiu pentru că are parte de promovare. Și nu alături de oricine, ci de o femeie extrem de frumoasă. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor, însă, momentan, nu sunt împreună și nici nu par a avea de gând.”, a declarat persoana respectivă.

Andreea Bălan, despre procesul cu George Burcea

Andreea Bălan face primele declaraţii despre procesul cu George Burcea. Vedeta a mărturisit că a cerut custodie exclusivă a fetiţelor, însă în ultimele luni, actorul se implică în creşterea micuţelor, iar cântăreaţa ar fi dispusă să ajungă la o înţelegere.

"Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost OK, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc.

Citeşte şi: Lovitură pentru George Burcea, soţul Andreei Bălan. Noi detalii în dosarul consumului de cocaină

Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el.

Pensia alimentară este obligatorie, nu i-o cer eu. Așa e legea. Pentru mine este important să fie alături de fete, deoarece o pensie alimentară nu suplinețte lipsa tatăluiși a soțului dintr-o casă.

Atunci când vorbim, vorbim doar despre fete și foarte puțin. Adică mă anunță când vine… De obicei, vine în fiecare sâmbătă", a declarat Andreea Bălan pentru Viva.ro.