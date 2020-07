Răsturnare de situaţie, Mircea Lucescu e gata să înceapă traba la Dinamo Kiev, după ce a fost aproape de demisie

Mircea Lucescu (75 ani), tehnician care a scris istorie în Ucraina cu rivala Şahtior Doneţk, a fost anunţat joi ca antrenor al echipei Dinamo Kiev, dar suporterii acesteia au protestat faţă de această numire.

În consecinţă, Mircea Lucescu i-a trimis sâmbătă o scrisoare preşedintelui clubului, Igor Surkis, în care îşi manifesta intenţia de a renunţa din cauza protestelor suporterilor.

''Nu am fost niciodată un laş, întotdeauna am acceptat provocările sportive. Acest lucru este demonstrat de trecerile de la Galatasaray la Beşiktaş, de la Dinamo Bucureşti la Rapid Bucureşti. În acele echipe, fanii au fost întotdeauna adversari redutabili, dar gata să mă accepte cu braţele deschise şi cu ajutorul lor am putut să câştig campionate în aceste ţări. Nu pot permite fanilor să acţioneze împotriva intereselor clubului'', a transmis Mircea Lucescu.

Igor Surkis i-a răspuns astfel antrenorului român: ''Valul de emoţii al unor fani dinamovişti nu poate fi un factor determinant pentru viitorul unei echipe care este pregătită pentru noi provocări sub conducerea dumneavoastră. Amândoi am luat o decizie dificilă. Dar a fost cuprinzătoare, semnificativă şi puternic motivată. Conducerea clubului v-a făcut destul de conştient o ofertă, înţelegând toate riscurile care vor apărea în mediul fanilor în jurul unui astfel de pas''.

''Împreună suntem pregătiţi să acceptăm noi provocări şi să continuăm să scriem glorioasa istorie a lui Dinamo. Sperăm că legendarul Mircea Lucescu va scrie o pagina strălucitoare în această cronică'', a concluzionat Surkis.

Ultimul cuvânt în acest schimb de mesaje i-a aparţinut lui Lucescu, precizează site-ul clubului din Kiev: ''Am un profund respect pentru statornicia dumneavoastră în dezvoltarea clubului Dinamo. Nu am cedat niciodată în faţa dificultăţilor şi nu o voi face atunci când am sprijinul unor oameni ca dumneavoastră. Temerile mele erau legate doar de a nu crea dificultăţi pentru familia clubului din Kiev. Sunt încrezător că împreună vom obţine acele rezultate semnificative care vor schimba radical atitudinea faţă de numirea mea''.

Lucescu a confirmat că marţi va ajunge la Kiev.