Război total între Cătălin Botezatu şi Iulia Albu. REPLICI DURE

Iulia Albu și Cătălin Botezatu au mers să-l conducă pe ultimul drum pe designerul Răzvan Ciobanu. La slujba din biserică, Iulia Albu a ținut un discurs în care a afirmat că unii dintre cei care au venit la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu au venit "pentru a fixa cuiul pe care i l-au bătut deja demult în sicriu".

IMAGINI BOMBĂ! Ultima şedinţă foto a lui Răzvan Ciobanu. Designerul a reuşit să îşi şocheze fanii FOTO

Cătălin Botezatu s-a arătat deranjat de comentariile Iuliei Albu: "A început să spună că "unii au venit aici să bată cuie", lucru care m-a durut. Eu chiar am avut o legătură puternică și de amiciție cu Răzvan Ciobanu, l-am ajutat mereu, l-am iertat dacă, în unele momente, poate am întâmpinat probleme. De aceea, acum, nu înțeleg atitudinea Iuliei și atacurile ei fără noimă".

Dan Capatos aruncă BOMBA în cazul morţii lui Răzvan Ciobanu. "El ar fi căutat să-i ofere droguri!"

Iulia Albu a reacționat: "Fiind rugată de mama lui am ţinut un discurs. Eu cu Botezatu nu am mai vorbit de mult timp şi nu am fost niciodată prieteni. Ultima dată când l-am văzut era într-un supermarket, de fapt, nu l-am văzut pe el, ci nişte chiloţi făcuţi de el. Nu m-am gândit să-l sun. Eu nu am nominalizat pe nimeni în discursul meu. Ce ai vrea, ca Iulia Albu să nu fie Iulia Albu? M-am referit la anumite persoane care erau acolo. Crezi că ei sunt mai puţin vinovaţi decât cei care i-au dat prima dată substanţe? Eu am spus ce am avut de spus, cine înţelege, înţelege!".