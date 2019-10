Articol publicat in: Extern

Războiul taxelor vamale. Donald Trump îi pregăteşte UE taxe de 7,5 miliarde de dolari

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Administraţia preşedintelui american, Donald Trump, a impus taxe vamale în valoare de 7,5 miliarde dolari pentru bunuri provenite din ţările Uniunii Europene, care afectează, în principal, Spania, Germania, Franţa şi Marea Britanie, relatează agenţia EFE. Conform Departamentului Reprezentantului pentru Comerţ Exterior al SUA (USTR), aceste taxe au intrat în vigoare vineri, la ora locală 00:01 (4:01 GMT).



Taxarea exporturilor din UE a venit după decizia de la începutul lunii octombrie a Organizaţiei Mondiale a Comerţului în favoarea SUA privind subvenţiile ilegale pe care le-a primit producătorul european de avioane Airbus, ceea ce a autorizat Washington să aplice sancţiuni în sumă de 7,5 miliarde dolari (circa 6,900 miliarde euro) anual, potrivit Agerpres.



UE, la rândul său, aşteaptă ca OMC să se pronunţe într-un caz similar legat de ajutoarele americane pentru Boeing şi a avertizat SUA că se vede obligată să vină cu contra măsuri similare.



Cele mai afectate patru ţări sunt Spania, Franţa, Germania şi Marea Britanie, dar taxele vor afecta, în măsură mai mică, şi restul economiilor de pe piaţa unică europeană, ceea ce a declanşat o etapă de tensiuni între SUA şi blocul comunitar.



Conform OMC, cele patru ţări cel mai afectate au oferit Airbus finanţare la o dobândă de referinţă mai mică decât cea de pe piaţă, ceea ce a permis companiei să dezvolte unele dintre modelele sale cele mai recente şi mai avansate, potrivit Agerpres.



Lista produselor supuse unor taxe adiţionale de import de 25% "ad valorem"' se concentrează pe produse din Spania (brânză proaspătă, măsline şi ulei de măsline, printre altele), dar şi Franţa (vin, brânzeturi), Germania (cafea, biscuiţi, napolitane), Marea Britanie (whisky, dulciuri) şi Italia (brânzeturi), la care se adaugă cele provenite din peste 20 de ţări comunitare.



În total, Guvernul spaniol a estimat la 841 milioane dolari impactul economic al majorării taxelor vamale, dar a precizat că sumele nu sunt uşor de calculat şi pot varia pe parcursul zilelor, fiind complicat deoarece codurile vamale pe care SUA le aplică "nu sunt aceleaşi" precum cele din Spania şi restul UE, informesază Agerpres.



Trump a avertizat miercuri că Statele Unite "nu pot pierde" într-un ipotetic război comercial cu UE, aşa cum, a spus el, a demonstrat în confruntarea cu China.



"(Cu China) s-a demonstrat că nu putem pierde un război al taxelor (...) În cazul Uniunii Europene câştigăm 7,5 miliarde. Iar Italia are un procent de plătit", a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu omologul său italian, Sergio Mattarella, la Casa albă.



