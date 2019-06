Răzvan Cuc, primul pe lista remaniabililor. Ministrul Transporturilor, suspect de corupţie în afacerea AKTOR-ALSTOM

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc este primul pe lista miniştrilor care va fi remaniat de premierul Viorica Dăncilă. Mai mult, Cuc ar trebui să răspundă şi unor acuzaţii de corupţie în afacerea AKTOR-ALSTOM, anunţă România TV

Drumul spre mare s-a transformat în calea spre moarte pentru mulţi dintre şoferii care circulă pe Autostrada Soarelui. Mai multe persoane au fost rănite şi alte două au murit în tmpul vacanţei de rusalii. Autorităţile au preferat doar să numere maşinile care s-au dus spre mare, fără să ia măsuri pentru a evita producerea accidentelor.

Premierul Dăncilă despre remanierea Guvernului: "Vom face o evaluare a fiecărui ministru"

Şoferii au avut un şoc în momentul în care au văzut că, în plin trafic pe autostradă se efectuau lucrări de reparaţie. În plus, calitatea lucrărilor lasă de dorit. Dalele s-au umflat din cauza căldurii.

Şoferii se lovesc şi de o altă situaţie gravă care le pune viaţa în pericol: porcii mistreţi care au început să îşi facă apariţia pe partea carosabilă. Doi tineri au fost la un pas de tragedie după ce animalele le-au sărit în faţa maşinii.

România este ţara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere din întreaga Uninune Europeană. Anul trecut, tara noastră a avut cel mai mare număr de decese pe sosele: 96 la un milion de locuitori.

Întrebată, la #RomâniaTV#, despre o remaniere a Guvernului, premierul Viorica Dăncilă a declarat că o evaluare pe fiecare minister va fi făcută în perioada următoare.

"Ca să vorbim de o remaniere, trebuie să venim cu o evaluare a definirii programului de guvernare pe fiecare minister în parte. Se împlinesc şase luni din acest an, voi face o evaluare pe fiecare minister în parte. În funcţie de obiectivele îndeplinite din programul de guvernare putem vorbi de remanierea unui ministru sau nu. Eu nu cred că remanierea se poate face vorbind de oameni. Cred că dincolo de oameni trebuie să evaluăm munca lor, implicarea lor şi ceea ce au realizat ca să putem vorbi despre o abordare corectă faţă de colegii miniştri. După ce vom face această evaluare sunt convinsă că decizia o vom lua în cadrul Comitetului Executiv Naţional, voi asculta punctul de vedere al tuturor colegilor preşedinţi de organizaţie şi bineînţeles pe urmă vom vedea cum vom proceda în perioada următoare”, a declarat Dăncilă.

Întrebată, de asemenea, unde a greşit guvernul, Dăncilă a declarat că a lipsit comunicarea.

”Consider că ne-am axat foarte mult pe îndeplinirea măsurilor guvernamentale şi ne-am axat mai puţin pe comunicare. Cred că acesta a fost şi motivul pentru care am înregistrat un rezultat nedorit la alegerile europarlamentare. Ne-am axat pe un anumit subiect, am vorbit despre acel subiect, mă refer la justiţie, şi nu am comunicat îndeajuns pe ce am făcut. Sunt convinsă că un pensionar vede pe fluturaş că i-a crescut pensia, un salariat vede că i-a crescut salariul, dar pe lângă acestea au fost mult mai multe măsuri, dar pe care nu le-am comunicat suficient”, a declarat premierul.

Viorica Dăncilă a precizat că evaluarea ministerelor va fi făcută în luna iulie, după congresul PSD.