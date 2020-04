Reacţia Alinei Gorghiu, după ce proiectul ei privind închisoarea la domiciliu a stârnit controverse. "Este raţională respingerea"

"În acest context de emoție și teamă socială, este rațională respingerea, în Camera Deputaților, a proiectului referitor la executarea la domiciliu a pedepsei închisorii. Subiectul nu trebuia să bruieze agenda și lupta guvernului împotriva coronavirusului", a declarat Alina Gorghiu pentru postul B1Tv.

”La câte mesaje ați primit dumneavoastră, imaginați-vă câte mesaje am primit eu. Este foarte multă emoție în societate și soluția rațională, așa cum spunea și domnul Orban, este de respingere a proiectului”, a mai spus Gorghiu.

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu închisoarea, care a fost iniţiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, este "o aberaţie". Preşedintele PNL a anunţat că deputaţii liberali vor vota împotriva acestei iniţiative legislative.

"Este o aberaţie. E un proiect de lege care a fost iniţiat de un senator al nostru fără a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fără a avea acordul conducerii PNL. PNL nu susţine acest proiect de lege, Guvernul pe care îl conduc este categoric împotriva acestui proiect de lege. Am dat mandat în camera decizională, Camera Deputaţilor, către grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor să voteze împotriva acestui proiect care este contrar liniei politice a PNL de alegerea mea ca preşedinte al PNL şi, de asemenea, în cazul în care va trece de Camera Deputaţilor, pentru că am văzut că la Senat au votat într-o veselie aproape toţi senatorii, îl vom ataca la CCR. Acest proiect este neavenit, este un proiect care nu are nimic de-a face cu politica penală a statului român în viziunea Guvernului pe care îl conduc, este un proiect care pare să ofere soluţii unor oameni certaţi cu legea şi nicidecum să ofere o soluţie pentru problemele existente la ora actuală în România", a declarat, Ludovic Orban, conform Agerpres.