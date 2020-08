Reacţia Poliţiei Române, după acuzele cu privire la moartea lui Emi Pian: "Este foarte simplu sa stai pe margine şi să comentezi"

Luni, 10 august, s-a transmis o informare referitoare la activitatile desfasurate ulterior mortii interlopului Florin Mototolea, sustinand ca modul de actiune "a avut la baza mai multe analize ale structurilor specializate, astfel incat siguranta comunitatii sa fie prioritara".



"Politistii implicati in aceasta operatiune au dat dovada de profesionalism si responsabilitate, fiecare dintre ei intelegand ca acest eveniment trebuie sa fie gestionat in asa fel incat sa nu existe incidente ce pot pune in pericol siguranta publica.



Consideram ca << anecdotele >> promovate de un anumit reprezentant al unui sindicat se bazeaza pe lipsa de experienta in munca operativa. Precizam faptul ca respectivul reprezentant al sindicatului a dat inca o dovada ca nu urmareste beneficiul politistilor, ci doar sa-si faca imagine in spatiul public. Aceasta constatare se bazeaza pe faptul ca acesta nu a incercat sa afle informatiile exacte transmise de institutie, ci a preferat sa dea o interpretare eronata", precizeaza Politia Romana.



Reprezentantii institutiei mai afirma ca "este foarte simplu sa stai pe margine si sa comentezi, iar pentru credibilitate sa nascocesti scrisori, in numele unor oameni care si-au facut datoria".



"Asiguram cetatenii ca Politia Romana este in slujba comunitatii si nu ne intereseaza sa actionam pentru imagine, ci consideram ca rezultatele trebuie vazute in gradul ridicat de siguranta al cetateanului. Multumim celorlalte sindicate care inteleg ca dialogul institutional este in beneficiul politistilor", a mai transmis Politia.

Cosmin Andreica (sindicat Europol): "A fost o revoltă din partea poliţiştilor"

Cosmin Andreica, liderul sindicatului poliţiştilor „EUROPOL” a vorbit despre situaţia din Poliţie şi despre relaţia cu clanurile interlopilor. Liderul de sindicat spune că situaţia de la priveghiul lui Emi Pian a fost, sub o formă sau alta, condusă de șefii Poliţiei Române.

„Ţin să vă mărturisesc că inclusiv pe grupurile de poliţişti a fost o mâhnire după ziua de ieri, a fost o frustrare şi a fost o revoltă din partea poliţiştilor. A fost inacceptabil să vedem acel „spectacol” în care zeci de membri ai forţelor de ordine n-au făcut altceva decât să asigure protecţia unei familii de interlopi. Ce încearcă autorităţile să transmită prin astfel de gesturi?

Astăzi am văzut că autorităţile le-au pus la dispoziţie celor care participă la această ceremonie măşti şi dezinfectant, în condiţiile în care ei în continuare încalcă legea, fiind un număr mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, aşa cum a fost el denumit. Noi suntem nemulţumiţi şi frustraţi de această atitudine, pentru că în momentul în care colegii noştri vor fi puşi în situaţia de a aplica legea, cetăţenii le vor arunca în faţă această acţiune.

Ştim că au fost interpretări referitoare la faptul că, fiind vorba despre o ceremonie şi despre o categorie din societate care are astfel de tradiţii, ar fi inoportun să se intervină pentru dispersarea mulţimii, în aşa fel încât să se limiteze numărul participanţilor la acel eveniment. Până la urmă, concluziile şi efectele acestei mulţimi, acestei aglomerări care a avut loc în aceste zile acolo, le vom vedea peste probabil două săptămâni, pentru că acolo a fost o adevărată bombă epidemiologică

Aceste cazuri ar trebui să fie principala preocupare a structurilor din MAI pentru a găsi metodele necesare pentru a-i proteja. Pentru că altfel, vom vedea tot mai mulţi poliţişti care vor ceda în faţa acestei lupte de gherilă cu infractorii, cu traficanţii de carne vie, cu traficanţii de ţigări şi alte produse de contrabandă şi cu traficaţii de droguri, pentru că aceştia au foarte mulţi bani la dispoziţie şi mijloace de intimidare”, a explicat Cosmin Andreica, pentru Digi 24.