Reacţie Bianca Drăguşanu, după razia antidrog. Cine este şoferul misterios

Bianca Drăgușanu a reacționat pe un cont de socializare, unde a explicat firul evenimentului scandalos: „Am venit ieri la mare, în jurul prânzului și am petrecut cu fetele, doar cu fetele. Astăzi, ele au vrut să mai rămână la plajă, dar eu trebuia să plec, pentru că aveam treabă în București. Așa că am întrebat printre cunoștințe cine m-ar putea lua până în București. Acest băiat, care îmi este doar o cunoștință, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat iar la Fetești, la un filtru de Poliție, a fost și el oprit și testat pentru consum de alcool și droguri și depistat pozitiv", scrie dcnews.ro.

Șoferul s-a ales cu dosar penal. Controlul polițiștilor este amplu, pe drumul către și dinspre Litoral, și vizează consumul de stupefiante și alcool la volan.

Bianca Drăgușanu a ieșit din mașină cu capul învelit într-o bluză, fără a oferi declarații numeroșilor ziariști prezenți. Conform sursei citate, ea va fi audiată în dosarul penal pentru consum de droguri.