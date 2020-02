Recordul mondial la triplu-salt, bătut după 16 ani. Cine şi cu cât a întrecut-o pe marea Tatiana Lebedeva

Yulimar Rojas are 24 de ani şi este dublă campioană mondială. Ea a reuşit să sară 15,43 metri la a şasea şi, totodată, ultima încercare din concurs. Astfel, ea a reuşit că depăşească cu 7 centimetri cea mai bună performanţă, care îi aparţinea legendarei atlete ruse Tatiana Lebeva şi care fusese stabilită în 2004.

Recordul mondial la triplu-salt în aer liber este însă în picioare de 25 de ani, el fiind de 15,50 metri, stabilit în 1995, la Goteborg, de suedeza Innesa Kraveţ.

Anterior performanţei de vineri seara, Yulimar Rojas a doborât la începutul acestei luni, la Metz, recordul Americii de Sud în sală la triplu-salt, cu 15,03 metri, în ceea ce a fost primul ei concurs din acest an.

De remarcat că Madridul este locul unde Yulimar Rojas a sărit în premieră în cariera sa peste 15 metri, în 2016, aici ea îmbunătăţindu-şi şi de patru ori cea mai bună performanţă personală

Yulimar Rojas, indoor world record for the triple jump at 15.43m.



