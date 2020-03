Regina Angliei, mesaj impresionant către naţiune: "Întreaga lume intră într-o perioadă de mare îngrijorare şi incertitudine"

Regina Elisabeta a II-a şi Prinţul consort Philipp au părăsit joi Palatul Buckingham şi şi-au stabilit reşedinţa la Castelul Windsor, unde se consideră mai protejaţi împotriva coronavirusului.

"Așa cum Philip și cu mine am ajuns astăzi la Windsor, știm că foarte multe persoane și familii din Marea Britanie și din întreaga lume intră într-o perioadă de mare îngrijorare și incertitudine. Toți am fost sfătuiți să ne schimbăm rutinele obișnuite și obiceiurile de viață pentru binele mai mare al comunității în care trăim și, în particular, pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili dintre aceștia", este mesajul Suveranei britanice.

"În momente ca acestea, îmi reamintesc că istoria națiunii noastre a fost făurită de oameni și comunități care s-au unit pentru a lucra ca un singur tot, concentrându-ne eforturile combinate cu accent pe obiectivul comun. Suntem enorm de recunoscători pentru expertiza și dedicația oamenilor noștri de știință, a cadrelor medicale, a serviciilor de urgență și a celor publice, dar acum, mai mult decât oricând în trecutul recent, toți avem un rol vital de jucat ca indivizi, astăzi și în zilele, săptămânile, lunile următoare", a mai transmis Regina Elisabeta a II-a.

"Mulți dintre noi vor trebui să găsească modalități noi de a sta în legătură unii cu ceilalți și să se asigure că cei dragi sunt în siguranță. Sunt convinsă că suntem pregătiți pentru această provocare. Puteți fi siguri că familia mea și cu mine suntem gata să ne jucăm rolul", încheie Majestatea Sa.