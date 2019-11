Remus Rădoi, plângere penală pe numele lui Cumpănaşu: Nu vreau ca din impozitele mele să se hrănească un impostor

"În calitate de contribuabil nu vreau ca din impozitele mele sa se hraneasca un impostor. În felul asta vad lucrurile. Romanii nu merita sa fie indusi in eroare de oameni precum Cumpanasu. L-am acuzat de folosirea de informatii false pentru a obţine capital electoral", a declarat Remus Rădoi la România TV.

Omul de afaceri Viorel Cataramă a dezvăluit că filmarea cu fata din Italia care ar fi fost prezentată de investigatorii din Italia ca fiind Luiza Melencu a ajuns în posesia sa la mijlocul lunii octombrie. "În urma unor analize a reieşit că fata din imagini nu e Luiza. Am convenit ca nu are sens sa dam si sa producem o astfel de emotie. Investigatorii l-au contactat apoi pe cumpanasu si au mai mers in Italia. Nu au facut nimic si atunci Cumpanasu a folosit capturi din acest film ca sa-si bata joc si sa faca un circ teribil spunand ca a gasit-o pe Luiza. Un teatru ieftin a unui impostor care si-a batut joc de o familie. Chiar oligofren dacă eşti iti dai seama ca nu e Luiza", a subliniat Viorel Cataramă.

Bunicul Luizei Melencu a mărturisit că nu ştie ce a avut in gand domnul Cumpanasu. "Am avut o dezamagire totala dupa ce ne-am dat seama ca nu era luiza. Daca mai am parte de momente de astea ma duc in pamant".

Alexandru Cumpănaşu a reacţionat pe Facebook

"CULMEA INFRACTORILOR! Un interlop și un infractor îmi face plângeri penale!!



Este CULMEA TUPEULUI! Începe să-mi placă jocul. Dacă un interlop își spune “om de afaceri”, vă dați seama în ce țară trăim⁉️ Pentru documentare urmăriți articolele scrise de Sorina Matei despre acest dubios pe care l-a sunat șeful poliției OLT în ziua de după răpirea Alexandrei în loc să apeleze la Parchet. Și unde i-a trimis pe polițiști? Mai țineți minte?! În altă localitate, departe de zona de acoperire a STS. Probabil că interlopul crede că mă intimidează cu aceste plângeri și amenințări. Au prins curaj interlopii după alegeri și cei care au plătit până acum pentru răpirea Alexandrei, datorită mie⁉️ Îi anunț atât: el și restul clanurilor din Olt vor face pușcărie pentru răpirea Alexandrei și acoperirea urmelor lui Dincă".