Reputat medic chirurg, adevărul despre purtarea măştilor: "39 de ani am fost chirurg. Cea mai mare parte a timpului am purtat mască"

"Mi-am petrecut ultimii 39 ani lucrând în domeniul chirurgiei. O mare parte din timp am purtat mască. Am lucrat cu sute (probabil mii) de colegi în acei ani. Şi ei au purtat măşti. Niciunul dintre noi nu s-a îmbolnavit, nu a leșinat şi nici nu a murit din cauza lipsei de oxigen. Niciunul dintre noi nu s-a îmbolnăvit, nu a leșinat, nu a murit din cauză că am respirat prea mult dioxid de carbon. Niciunul dintre noi nu s-a îmbolnăvit, nu a leșinat şi nici nu a murit din cauză că am inspirat din propriul nostru aer expirat. Să spunem lucrurilor pe nume", îşi începe fostul chirurg relatarea.

Ce categorii de oameni nu ar trebui să poarte mască

Dr. Laucks explică, apoi, în ce mod pot fi dăunătoare măştile de protecţie şi ce categorii de persoane pot fi afectate de purtarea acestora.

"Este adevărat că unii oameni, cu boli pulmonare avansate, pot fi atât de fragili, încât o mască le-ar putea îngreuna respirația deja greoaie. Dacă plămânii tăi sunt atât de bolnavi, probabil că nu ar trebui să ieși în public; consecințele, în cazul în care eşti expus la Covid-19, ar fi probabil devastatoare", lămureşte medicul.

Referitor la faptul că virusurile, germenii, microbii ar putea trece prin mască, medicul explică faptul că "măștile pot ține virusurile afară, precum o sită ține țânțarii la distanţă. Este adevărat că particulele individuale ale virusului pot trece prin porii unei măști; totuși, virusurile nu se mișcă singure. Nu zboară prin cameră ca un țânțar, nu mișcă masca la fel ca un vierme sau nu-ți zboară în nas ca o muscă", explică, plastic, fostul chirurg.

Dr. Laucks spune că virusul călătoreşte în picăturile expulzate atunci când tușești, când strănuți, când cânți, când râzi, când vorbești sau când expiri.

"Purtarea unei măști este o modalitate foarte eficientă de a-i proteja pe ceilalți dacă ai virusul, chiar dacă nu știi că ești infectat. În plus, dacă picăturile expulzate de altcineva ajung pe masca ta, cele mai multe dintre ele nu vor trece bariera măştii. Acest lucru oferă purtătorului protecție suplimentară. Principalul motiv să porți o mască este să-i protejezi pe ceilalți. Poate nu-ți pasă de tine. Atunci poartă masca pentru a-ți proteja vecinii, colegii și prietenii!", spune medicul.

Masca nu asigură protecţie 100%

Medicul recunoaşte că masca nu protejează 100%. Dar cum severitatea infecției cu coronavirus este, chiar şi într-o mică măsură, "dependentă de doza de virus”, cu cât mai multe particule de virus pătrund în corp, cu atât te vei îmbolnăvi mai tare. "De ce să nu micșorezi cantitatea de virus care ţi-ar putea pătrunde în corp dacă poți? Ce ai de pierdut?!”, întreabă, retoric, medicul.

Chirurgul atrage atenţia asupra faptului că, dacă autorităţile au impus regula purtării măştii, atunci aceasta trebuie respectată. "Regulile, instituite pentru binele comun, sunt componente ale unei societăți civilizate", spune medicul.

Nici disconfortul creat de purtarea măştilor nu este un argument de adus în discuţie atunci când vine vorba despre purtarea acestora. "Unii ar spune că lenjeria sau pantofii pot fi incomode, totuşi noi le purtăm. Şi să fii pe un ventilator este la fel de incomod", subliniază chirurgul.

"Există suficiente dovezi că măștile sunt extrem de eficiente pentru a încetini răspândirea coronavirusului și poate fi cel mai bun instrument disponibil în acest moment pentru limitarea răspândirii infecţiei", conchide dr. Samuel Laucks.