REŢETĂ SOCATĂ de la Elena Băsescu. Care este ingredientul secret

Recomandam sa evitati a folosi socul aflat pe marginea drumurilor foarte circulate de masini si poluate.

Cele mai parfumate sunt florile de soc din paduri, asa ca daca aveti posibilitatea de a le procura, va sfatuim sa le alegeti pe acestea.

Mod de preparare socata

Cele 14 flori de soc se pun într-un borcan de 10 litri sau doua vase 5 litri fiecare curate, fara urme de grasime pe ele si in care sa incapa, in mod egal, cate 5 l de apa si sa mai ramana putin loc pentru zahar si lamai, se adauga apa şi lamaile taiate felii si stoarse bine de sucul lor in apa. Ar fi bine ca la doua dintre lamai sa indepartati coaja galbena, caci da prea multa amareala. Borcanul se acoperă şi se lasă o zi.

A doua zi se pune zaharul si boabele de orez si se mesteca bine, se acopea borcanul si se lasa la fermentat inca 3-4 zile. Puneti capac la borcan sau la vasele folosite insa nu le inchideti complet pentru a le lasa sa „respire". In aceste trei zile compozitia trebuie mestecata de cel putin doua ori pe zi.

Cand apa devine galbuie si mirosul este foarte bun iar daca luam cu o lingura si gustam putin, cadem in extaz in fata finetii si bunatatii acestei bauturi

Apoi sucul se strecoară printr-o sită deasă sau printr-o panza de tifon, se pune în sticle cu dop/capac si se depozitază la frigider sau in camara de alimente in loc intunecos si rece.

Sucul in sticle se aciduleaza, deci atentie, daca deschideti o sticla care a stat mai mult timp, sa nu o agitati inainte pentru ca exista riscul ca la desurubare sa tasneasca afara exact ca si sampania.

Socata se serveste rece iar in zilele calduroase puteti adauga in pahare si 2-3 frunze de menta proaspata ce vor impresiona musafirii punctand atat la gust cat si la aspectul estetic.

SOCATA DE CASA - Ingrediente



- 12 flori mari de soc

- 10 litri de apa plata

- 1.5 kg de zahar

- sucul de la 4 lamai

- 10 g drojdie de bere proaspata



SOCATA DE CASA: Mod de preparare



1. Avem nevoie de un recipient neaparat de sticla si nu alt material, daca nu aveti recipiente asa mari, injumatatiti cantitatile (nici eu n-am avut, am imprumutat de la mama un borcan mare).