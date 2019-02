REŢETA ZILEI: Cartofi taranesti cu carne porc

Cartofi taranesti cu carne porc

Ingrediente Cartofi taranesti cu carne porc

5 cartofi

2 buc muschi porc

1 rosie

1 ardei

1 ceapa

sare, piper dupa gust

Mod de preparare Cartofi taranesti cu carne porc

Carnea se spala se condimenteaza cu sare, piper si se pune in tava. Alaturi se pun cartofii curatati, spalati si taiati bucati. Legumele se curata se spala, se taie marunt, se calesc in putin ulei apoi se pun in tava peste cartofi. Se pun 2 pahare apa si se dau la cuptor. Cand sunt patrunse, si carnea si cartofii, se scot si se presara patrunjel tocat marunt pe cartofi. Serviti cu placere.

