REŢETA ZILEI. Negresa de post

Negresa de post

Mod de preparare Negresa de post

Blat. Se amesteca toate ingredientele bine. Se unge o tava cu ulei si se tapeteaza apoi cu faina. Se toarna compozitia in tava si se coace negresa la cuptor ( incalzit in prealabil) la foc potrivit 25 de minute. Nu se deschide cuptorul in primele 15 minute pentru ca nu mai creste blatul. Se incearca cu o scobitoare daca prajitura este coapta. Se infige scobitoarea in blat si daca iese curata, inseamna ca negresa este facuta. Se scoate din cuptor si se lasa la racit.

Glazura de ciocolata. Se pun intr-o craticioara toate ingredientele si se fierb cateva minute pana se ingroasa compozitia. Trebuie sa aiba consistenta unei smantani. Glazura se toarna apoi calda si se intinde cu o lingura peste blatul scos din cuptor si racit.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: