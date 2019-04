Retete de Pasti: Coasta de miel umpluta cu ficatei si ciuperci

Ficateii de pui se spala in apa rece, se scurg bine apoi se maruntesc cu un cutit si se pun la prajit in putin ulei de masline (se lasa atat cat sa-si schimbe culoarea), se condimenteaza si se lasa putin la racit, alaturi in alta tigaie se calesc in putin ulei ciupercile curatate si taiate in bucati mici impreuna cu ceapa si usturoiul verde curatate si taiate marunt, potrivite de sare si condiment.

Ficateii se amesteca cu ciupercile si verdeata calita, cu verdeata tocata fin, cu ouale crude, se condimenteaza si se sareaza dupa gust coasta de miel dupa ce am taiat un buzunar de-a lungul oaselor (cu un cutit bine ascutit), dar cu atentie sa nu ciupim pielea de deasupra si bineinteles marginea de jur imprejur a costitei, bagand in mijlocul umpluturii morcovul si ouale fierte, completam cu umplutura apoi coasem buzunarul cu ata de bucatarie

Costita se unge cu ulei de masline, se ,,maseaza" cu condiment de friptura de miel, in partea mai carnoasa (marginea unde se prinde cu ata) se infig cateva cuisoare, apoi se pune in tava, se stropeste cu ulei de masline, cu paharul de vin alb si se da la rece cateva ore (3-4 ore). Daca ramane umplutura, cu ea se pot umple cateva ciuperci mari care se vor aseza pe langa coasta, in tava.

Se da la cuptor sa se rumenesca, udand din cand in cand costita cu zeama din tavita.

Dupa ce s-a rumenit frumos, se scoate tava, se lasa sa se raceasca putin, apoi se taie pe lungul coastelor, in bucati potrivite. Se asaza pe platoul de servit, decorate dupa preferinta.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI