Retete de Pasti: Drob de miel

Ingrediente Drob de miel

2 kg organe miel

8 oua

1 legatura ceapa verde

1 legatura usturoi verde

1 legatura marar

1 legatura patrunjel

condimente pt drob

sare, piper

Mod de preparare Drob de miel

Se fierb organele de miel in apa cu un praf de sare.

Se toaca marunt verdeturile.

Organele fierte se dau prin masina de tocat (sau la robotul de bucatarie) si se amesteca cu verdeturile.

Se adauga galbenusurile, albusurile batute spuma si condimente dupa gust si se amesteca pana s eomogenizeaza compozitia.

Se pune compozitia in tava. In mod normal pe fundul tavii se pune prapurul de la miel insa au n-am avut asa ca am pus hartie de copt. Se bat doua galbenusuri si se toarna deasupra.

Se dau la cuptor la foc potrivit aproximativ 1 ora. Eu i-am cam uitat in cuptor si s-au rumenit mai mult decat ar fi trebuit. Se lasa sa se raceasca apoi se taie felii.

