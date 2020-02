Revoltă la croitorie. Angajate neplătite din luna noiembrie VIDEO

Neplătite încă de anul trecut, angajatele croitoriei au continuat să vină la muncă în speranța ca situația se va remedia. În cele din urmă au răbufnit, au oprit lucrul și au ieșit în fața societății comerciale să își strige nemulțumirea. În ultima perioadă au primit doar 400 lei, suma aferentă avansului pe luna noiembrie.

"Noi nu cerem sa inchida. Am venit zi de zi. Nu cerem nimic in plus. Cerem salariul nostru pentru care avem dreptul", a spus une dintre femei, potrivit România Tv.

Cu lacrimi în ochi, multe dintre ele spun ca nu le ajung banii nici măcar pentru navetă. Inclusiv dreptul la transport gratuit le-a fost luat.

Conducerea firmei a promis că angajatele vor fi plătite atunci când vor fi livrate comenzile.

Citeşte şi Proteste în Cazul Ţăndărei. Se solicită demisia de onoare sau excluderea din magistratură a procurorului care a instrumentat dosarul