REZIDENŢIAT 2019. Camera Deputaţilor a adoptat legea privind rezidenţiatul. Când va avea loc examenul

REZIDENŢIAT 2019. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului a adoptat cu 225 de voturi "pentru", dintr-un total de 226 de deputaţi prezenţi. Legea prevede ca numărul de locuri scos la concurs să fie egal cu numărul de absolvenţi de Mediciă, iar examenul să aibă loc pe data de 8 decembrie, aşa cum a fost reprogramat.

REZIDENŢIAT 2019. Ministrul propus de PNL la Sănătate anunţă prima decizie în cazul examenului de REZIDENŢIAT

Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a spus că "atunci când se vrea, se poate".

"Atunci când se vrea, se poate! Am făcut un apel către toate partidele să renunţe la orgolii şi politicianisme şi să rezolvăm problemele cu adevărat importante. Mă bucur că s-a înţeles acest lucru şi am reuşit să votăm azi în regim de urgenţă, în unanimitate, proiectul de lege prin care tinerii absolvenţi de Medicină vor putea da examenul de rezidenţiat în acest an", a scris, marţi, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

REZIDENŢIAT 2019. Examenul de rezidenţiat trebuia să aibă loc pe 17 noiebrie, dar a fost amânat pentru 8 decembrie, din cauză că nu există un ministru al Educaţiei care să semneze cele trei ordine în baza cărora se organizează examenul.