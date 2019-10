Articol publicat in: Sanatate

REZIDENŢIAT 2019. Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră pentru studenţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, duminică, în contextul crizei examenului de rezidențiat, că președintele României este responsabil pentru situația actuală, întrucât „nu și-a îndeplinit obligația constituțională”, aceea de numire a unui interimar la Educație chiar și pentru două zile. REZIDENŢIAT 2019. Sorina Pintea, a declarat, duminică, într-o intervenție la Digi 24, faptul că președintele României este responsabil pentru situația amânării examenului de rezidențiat, întucât a refuzat să numească un ministru interimar al Educației. "Au fost foarte multe discuții în spațiul public legate de acest examen, dar nu avem ministru interimar al Educației, nu am avut, pentru că președintele nu a numit acest ministru, nu și-a îndeplinit obligația constituțională", a spus Pintea. REZIDENŢIAT 2019 ar putea fi amânat din nou. "Fără un ministru al Educaţiei, data de 8 decembrie nu va putea fi respectată" Ea a declarat și faptul că este de părere că există soluții juridice pentru soluționarea acestei crize a examenului de rezidețiat. "Cred că există soluții din punct de vedere juridic, nu neapărat - știu eu - o legătură, că nu face Guvernul, că n-a făcut, că nu știe. Președintele poate să numească un ministru interimar pentru două zile, astfel încât, aceste Ordine să poată fi semnate", informează ministrul demis prin moțiune al Sănătății. Pintea a mai spus că, din punctul său de vedere, Ministerul Sănătății și-a respectat toate atribuțiile pe care le are în organizarea examenului de rezidențiat, "exact ca și în ceilalți ani". "Până la urmă, cu siguranță este o problemă de organizare a acestui examen la timp. Pentru că în afară de actele normative pe care trebuia să le promovăm, mai există un act normativ care spune că suntem obligați să organizăm acest concurs, acest examen, în trimestrul patru al fiecărui an", informează Pintea. Ea a menționat și faptul că este de acord că nu e drept ca medicii rezidenți și chiar pacienții să sufere din cauza unei crize și a unui scandal politic, spunând despre acest lucru că "nu este normal și nu este corect". Întrebată dacă ar fi putut fi găsite și alte soluții în acest sens, sau dacă ar fi putut fi semnată o hârtie înainte să se ajungă la această situație de amânare a acestui examen, Sorina Pintea a declarat că "fiecare trebuie să-și facă treaba". Ministrul demis prin moțiune al Sănătății a conchis spunând că nu se poate pronunța în acest moment cu privire la posibilitatea reamânării examenului de rezidențiat. "N-aș putea să răspund la această întrebare acum. Pot doar să vă spun că orice Ordin semnat de către o singură persoană sau doar de Ministerul Sănătății, fără Ministerul Educației, vulnerabilizează acest examen și nu cred că avem nevoie de asta, o singură contestație ar amâna totul", a concluzionat Sorina Pintea. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay