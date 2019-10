Articol publicat in: Sanatate

REZIDENŢIAT 2019 ar putea fi amânat din nou. "Fără un ministru al Educaţiei, data de 8 decembrie nu va putea fi respectată"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu exclude o nouă amânare a examenului de Rezidenţiat 2019. Pintea a explicat că fără numirea unui ministru al Educaţiei este posibil ca examenul de REZIDENŢIAT 2019 să nu aibă loc nici în data de 8 decembrie. "Este greu să spun dacă va avea loc pe 8 decembrie. Propunerea noastră pentru 8 decembrie rămâne valabilă. Vom vedea ce se întâmplă pe scena politică. Dacă nu vom avea un ministru al Educaţiei, data de 8 decembrie nu va putea fi respectată. Un secretar de stat al Educaţiei poate semna doar dacă ar fi împuternicit, ori cel care l-ar putea împuternici, adică ministrul, nu există. Legislaţia este foarte clară", a declarat Sorina Pintea, într-o conferinţă de presă la Iaşi. "Am pus data limită 8 decembrie pentru desfăşurarea concursului, astfel încât cel târziu pe 14 ianuarie să poată fi angajaţi şi să beneficieze de salariu", a mai spus Sorina Pintea, explicând că rezidenţiatul trebuie organizat în trimestrul patru al fiecărui an, altfel se încalcă legea. "O soluţie ar fi adoptarea unei legi în Parlament, dar asta înseamnă vot în Senat, Camera Deputaţilor, comisii, apoi plen. Ar trebui să se facă de urgenţă. În Parlament cred că este deja târziu. Dar nu este târziu ca un preşedinte să ia o decizie şi să numească ministru la Educaţie", a spus Sorina Pintea. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, în 4 octombrie, că examenul de rezidenţiat care ar fi trebuit să aibă loc în 17 noiembrie a fost amânat până în 8 decembrie. Ministerul Educației Naționale a pus, în dezbatere publică, proiectul de ordin legat de REZIDENȚIAT 2019, care arată cum sunt împărțite pe specialități locurile scoase la concurs. Ordinul a fost deja semnat de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, dar mai are nevoie de o semnătură: cea a ministrului Educației, post vacant. Iohannis, despre amânarea concursului de REZIDENŢIAT 2019: Când trebuia să fie în noiembrie, te apuci în octombrie? Ruşine, PSD! Sunt 3.991 de locuri la Medicină, 398 de locuri la Stomatologie și 225 la Farmacie. Lor li se adaugă 112 locuri scoase la concurs în Ministere. În Total, 4.726 de locuri. loading...

