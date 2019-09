Rezultat şoc, analizele ADN relevă că tatăl Luizei nu e tatăl ei biologic. Reacţia explozivă a mamei fetei VIDEO

Deși conform unor informații pe surse rezultatul a fost comunicat mamei Luizei, căreia i se cere o nouă probă, Monica Melencu neagă totul.

"Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac", a declarat Monica Melencu, la România TV.

Citeşte şi DIICOT merge cu mandat la familia Luizei Melencu pentru a obţine ADN-ul mamei fetei

De asemenea, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, le aduce acuzații grave la adresa procurorilor. El a declarat că procurorii nu au prezentat niciun act Monicăi Melencu prin care să justifice necesitatea recoltării unor alte probe ADN.

Interviul complet cu mama Luizei Melencu, în materialul video de mai jos: