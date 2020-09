Rezultate alegeri locale 2020. Mihai Chirica a câştigat al doilea mandat la primăria Iaşi

„Scorurile care s-au înregistrat arată foarte clar că Iaşul şi toate celelalte oraşe mari ale României au ales un alt drum. Sper să fie clar pentru toţi că este drumul schimbării, care trebuie să recupereze aproape 30 de ani de decalaje majore faţă de celelalte oraşe mari ale Europei şi ale României faţă de celelalte ţări europene“.

Românii au nevoie să capete din nou încredere în clasa politică. Nu este vina lor, ci este vina clasei politice care i-a dezarmat după 30 de ani de eşecuri continue, i-a sărăcit şii-au făcut să nu mai aibă încredere Uşa a fost deschisă pentru toţi, dar numai cei care s-au manifestat cu responsabilitate au ajuns acolo“, a declarat Mihai Chirica.

La Consiliul Local pentru cele 27 de mandate de consilier, lupta este mult mai strânsă: PNL (32%), USR-PLUS (29%) şi PSD (16%). Cu şanse să treacă pragul electoral era aseară şi PMP (5,02%), având în vedere că mai urmau să fie numărate încă câteva mii de voturi. După centralizarea a peste 82% dintre voturi, Costel Alexe (PNL) avea peste 38%, Maricel Popa (actual şef al CJ din partea PSD), 28,7%, în timp ce candidatul USR-PLUS (Marius Bodea) era creditat cu 15,5% din preferinţele ieşenilor.

Cosette Chichirău, USR PLUS: "La Iaşi am câştigat deja războiul valorilor. USR Plus reprezintă cu adevărat ieşenii. Alianţa USR Plus luptă cu corupţia din PSD şi PNL şi va onora promisiunile pe care le-a făcut, adică respect pentru cetăţeni, dezvoltarea industrială a Iaşului, eliminarea corupţiei. Vrem să creştem calitatea vieţii ieşenilor, ne-am săturat de poluare, de trafic, lipsa creşelor şi grădiniţelor. Prezenţa scăzută la vot ne arată că alegătorii PNL au stat acasă, ei nu au fost prostiţi"