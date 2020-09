Precizările Poliţiei despre acuzaţiile de fraudă din sectorul 1: Un candidat pe listele PSD a fost găsit cu 473 de procese verbale

"Ieri secţia 4 poliţie a primit un apel de la un bărbat care a sesizat faptul că un bărbat a ieşit din incinta biroului electoral şi are mai multe procese verbale. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii de la secţia 4, iar in incinta secţiei au fost găsite mai multe persoane. Toate au fost conduse la poliţie, împreună cu bărbatul care avea asupra sa procesele verbale. Au fost audiate 8 persoane. Procesele verbale sunt în număr de 473 şi în continuare efectuăm cercetări poliţia sub coordonarea Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 sub suspiciunea falsificării de documente şi evidenţe electorale. Până în acest moment sunt singurele informaţii pe care vi le putem furniza.

Bărbatul era înscris pe lista electorală a unui partid politic la rubrica de consilieri locali", a declarat marţi şeful Poliţiei Sectorului 1, comisar şef de poliţie Ionuţ Dana.

Întrebat dacă bărbatul deţinea legal procesele-verbale sau le furase, Ionuţ Dana a precizat că acest fapt este veridicat şi că speră să existe un rezultat cât mai repede.

"Nu ştiu dacă e sediul de campanie al unui partid politic. E o clădire în incinta căreia e sediul biroului electoral al Sectorului 1. Nu putem să acuzăm pe nimeni în acest moment. Se desfăşoară o cercetare in rem. Au fost efectuate audieri. Opt persoane au dat declaraţii în acel sens. Sunt persoane de la mai multe partide. Nu vă pot da mai multe detalii, având în vedere că este un dosar. Discutăm de verificarea acelor înscrisuri. E posibil să mai aducem şi alte persoane la audieri".

El a precizat că în continuare Poliţia face vericări prin AEP pentru a stabili autenticitatea acelor procese verbale găsite asupra bărbatului.

Daniel Tudorache: Persoana care ar fi ieșit cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral era curier

„Era curier. Are dreptul să strângă procesele verbale. Nu știu dacă erau 100 (de procese verbale – n.r.). Cu siguranță erau mai puține. Dar avea dreptul să strângă procesele verbale de la reprezentanții PSD din secție. S-a dus în cel loc pentru că cineva le strângea și mergea cu ele la partid. Este un reprezentant al partidului care strânge de la reprezentanții noștri din secție, procesele verbale. Atâta tot", a spus Tudorache.

Potrivit acestuia, curierul a și întrebat dacă are acest drept.

„S-au dus la președintele BES-ului, un procuror, și l-a întrebat ce e ilegal aici și i-a spus că nu e nimic ilegal", a mai spus Tudorache.

Întrebat, în continuare, despre acuzațiile la adresa sa, Tudorache a răspuns că „e o țară liberă, pot să facă plângeri".