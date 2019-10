Articol publicat in: Extern

REZULTATE ALEGERI MOLDOVA 2019. Prezenţă modestă, la opt secţii nu s-a prezentzat NICIUN alegător

ALEGERI LOCALE MOLDOVA 2019. Peste 36% dintre alegători s-au prezentat, până la ora 18:00, la urne în cadrul alegerilor locale de duminică din Republica Moldova, a anunţat preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. ALEGERI MOLDOVA 2019. Prezenţa la urne la ora 18.00 este cu aproximativ 4% mai mică în raport cu alegerile locale din 2015. În municipiul Chişinău, participarea la vot a fost de aproximativ 30%. La opt secţii de votare, până la ora 18:00, nu a venit nici un alegător. Este vorba de secţiile din Circumscripția uninominală nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender, acolo unde se desfăşoară alegerile parlamentare noi. Despre aceasta a anunţat DORIN CIMIL, preşedintele CEC, în cadrul unui briefing de presă. "Trebuie să vă anunţ că există opt secţii de votare deschise pentru alegătorii din această circumscripţie electorală unde nu s-a prezentat niciun alegător.", a spus Cimil. În total, în cele 25 de secții de votare deschise pentru circumscripția nr.48 au votat aproape 1 100 de alegători.



Potrivit legislaţiei din Republica Moldova, alegerile locale sunt validate dacă prezenţa la urne este de minim 25% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanentă.



Oficialul CEC a anunţat, de asemenea, că pe parcursul desfăşurării scrutinului de duminică au fost înregistrate 58 de incidente cu caracter electoral, care sunt anchetate de Poliţie.



"Pe parcursul zilei am fost informaţi despre 58 de cazuri de încălcări sau incidente în perioada orelor 7.00 şi 14.00. Dintre acestea, 17 cazuri ţin de agitaţie electorală, 11 de afişajul electoral, patru cazuri de bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor. Toate cazurile se examinează de către Inspectoratul General al Poliţiei", a afirmat Cimil. ORA 13:25 Alegeri locale în Republica Moldova: Prezenţă la urne de 20%, la ora 13:00 Peste 20% dintre alegători şi-au exercitat, duminică, până la ora 13.00, dreptul de vot la alegerile locale din Republica Moldova, a anunţat, într-un briefing de presă, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Potrivit acestuia, prezenţa la vot la ora 13.00 este cu aproximativ 8% mai mică faţă de alegerile locale din 2015.



În municipiul Chişinău, prezenţa, la aceeaşi oră, a fost de 14%.

"Pe general, procesul de votare decurge conform procedurilor stabilite, fără incidente semnificative care să pericliteze buna desfăşurare a alegerilor. Până în acest moment şi-au exercitat dreptul de vot peste 20 de procente din cifra totală a celor aşteptaţi azi la urne", a afirmat Cimil.



Peste 2,8 milioane de alegători din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne în cadrul alegerilor locale. Ei sunt chemaţi să voteze primarii şi membrii consiliilor locale şi raionale.



În acelaşi timp, duminică au loc şi noi alegeri parlamentare în patru circumscripţii uninominale din Republica Moldova, pentru cele patru mandate de deputat vacante concurând 29 de candidaţi.

